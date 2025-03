Hallaron muerto a quien intentó salvar a las hermanas Delfina y Pilar

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, habló sobre la situación en la que se encuentra la ciudad y dio detalles sobre la búsqueda de Delfina y Pilar Hecker, dos niñas de uno y cinco años que fueron llevadas por la corriente cuando se encontraban dentro de un auto en el barrio de General Cerri.

El ministro de seguridad confirmó que pudieron identificar a la víctima número 16 en Bahía Blanca. Se trata de un trabajador de la empresa Andreani, quien sostuvo en brazos a Pilar Hecker hasta que una correntada de agua los sumergió.

Según relató el funcionario, al intentar escapar de la inundación la mamá se subió junto a sus hijas a la camioneta de Andreani, y entonces “vino una corriente de agua y las arrastra 350 metros”.

“Cuando se detiene la camioneta se empieza a llenar de agua, ellos se suben arriba del capot y del techo, y estando arriba, la nena grande con el muchacho y la bebé con la señora, vino otra corriente que las sumergió, y esa las arrastra unos mil metros. En ese contexto se separa de sus hijas”, completó Alonso. La búsqueda de las hermanas continúa.

"Hay mucha gente desencontrada"

Por su parte, el ministro Alonso destacó que todavía hay mucha gente “desencontrada” y que no necesariamente está desaparecida. “Al no tener electricidad no tienen comunicación. Para eso tenemos a un equipo del gobierno del municipio que busca información y contacta a las personas”, dijo. A su vez, indicó que, hasta el momento, hay solo tres personas “formalmente desaparecidas”, y que hay otras seis víctimas fatales que aún no fueron reclamadas. “Está llegando la ayuda del Gobierno nacional, además el director de Vialidad Nacional y el personal del Ejército está trabajando en armar puentes porque se destruyeron muchos”, agregó, mientras que aseguró que “lo peor ya pasó” y que el agua empezó a bajar.

"Con los lanchones se pudo evacuar el hogar de ancianos. Cuando el convoy de la Armada Argentina llegó se pudo empezar a actuar con los anfibios en las zonas más afectadas. Vivimos situaciones de mucho dramatismo y fueron muchos los fallecidos", señaló.

Un alias para donaciones

Bahía Blanca habilitó el alias BAHIAXBAHIA para hacer donaciones en dinero, con el fin de colaborar con la asistencia social a las familias afectadas por el temporal.

Además, se dispusieron puntos de recolección de donaciones: uno en el Dow Center (Rodríguez 4985), en el Aula Magna de la UNS (Colón 80) y en el depósito municipal (Donado 910).

Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana mediante la donación de: alimentos no perecederos; productos de limpieza e higiene personal (Lavandina); agua potable envasada; frazadas y abrigos; colchones; ropa de cama y toallas; alimento balanceado.