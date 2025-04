Robertito Funes Ugarte: "preparado para ser vocero"

El rumor trascendió luego de la visita del periodista a la Casa Rosada durante un móvil para el programa "A la Barbarossa" (Telefe), donde estuvo junto a Javier Milei y su hermana, Karina Milei, en el balcón. Tras el revuelo, Robertito Funes Ugarte enfrentó la información que circuló en los medios y habló sobre la posibilidad de reemplazar a Manuel Adorni.

"¿Va a ser vocero presidencial? ¿Serías el que reemplace a Adorni o no?", le preguntó la periodista Lupe Torres a Robertito al aire de Miralo Bien (LN+).

"El punta pie inicial fue la visita que hice a la Casa Rosada por esas cosas del periodismo... llegué a cumplirle el sueño a un chiquito y me vi en el balcón saludando, con el presidente adelante. De ahí se desprendió que yo era el posible candidato a vocero presidencial para reemplazar a Manuel Adorni", explicó Funes Ugarte en alusión a la nota con Pedro, el niño libertario que conoció a Javier Milei gracias a un móvil para el programa de Georgina Barbarossa.

"Adorni va a participar como legislador, y no sé por quién fue armado esto. Yo banco absolutamente a Milei, deseo que le vaya bien, es un país difícil y no la tiene fácil. Hay cosas que me gustan y otras que no, pero su estilo es lo que nos está ayudando a salir adelante", agregó.

"Hay que estar preparado para ser vocero, bien predispuesto, y Adorni ha hecho un trabajo excepcional, y lo va a seguir haciendo como legislador. A mí me queda muy grande el puesto y tampoco estuvo la propuesta", aclaró.