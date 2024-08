Picante nuevo descargo de Dalma Maradona en contra de Adorni

Este martes, Manuel Adorni hizo hincapié en el día del zurdo y mencionó a varias personas destacadas del país con esa condición pero se "olvidó" de incluir a Diego Maradona y armó un escándalo.

Alertada por los oyentes del streaming en el que participa, Dalma se refirió al vocero presidencial como 'un mappet'. y remarcó: "le guste o no le guste, al país lo conocen por la persona que vos no conocés o te hacés el boludo diciendo que no lo conocés".

Pero el tema no quedó ahí sino que las redes sociales se plagaron de mensajes de repudio a esta actitud y muchos la arrobaron a Dalma, que por supuesto, continuó con su descargo en redes.

"Es lo último que voy a decir. Se notaron los hilos, no quisieron saludar a ningún zurdo sino demostrarle a todos cómo ignoran la existencia de Maradona. Si querés mencionar a los zurdos como Messi, Di María o Ginóbili, decís que aportaron a la grandeza de la Argentina pero no decís 'ellos sí aportaron'. ¿Quién no aportó entonces? el que no querés nombrar y después, te hacés el sordo. Al país lo conocen por Maradona y ahora por Messi", se preguntó.

A continuación, citó a Maravilla Martinez para reforzar el punto: "agradezco la frase que él decía 'no teníamos para comer pero teníamos a Maradona' y creo que eso resume un poco todo.