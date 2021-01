Escondió a su madre muerta en un congelador por 10 años

Una mujer japonesa fue detenida tras ocultar el cuerpo de su madre muerta durante diez años en un congelador porque, declaró, temía ser expulsada del departamento en el que vivía si se descubría que la mujer que era la titular del contrato de alquiler había fallecido, informó hoy la prensa local.



Se trata de una mujer identificada como Yumi Yoshino, de 48 años, quien quedó detenida acusada de haber "ocultado el cuerpo de una mujer" encontrada el miércoles en un congelador de un apartamento de Tokio.



La mujer declaró que escondió el cuerpo hace diez años porque "no quería mudarse" del apartamento en el que vivía con su madre, informó la prensa local citando fuentes policiales, consignó la agencia de noticias AFP.



El alquiler de la vivienda en un edificio de Tokio estaba a nombre de la madre, que se estima que tenía unos 60 años cuando murió, informó Kyodo News.



La situación se descubrió cuando Yumi Yoshino debió dejar el apartamento a mediados de enero por retrasos en el pago del alquiler y una persona que fue a limpiarlo se encontró con la macabra situación.



La autopsia que se le realizó al cadáver de la madre de la acusada no pudo determinar el momento ni la causa de la muerte, según la prensa.



Una situación de similares características aparece en la bellísima película cuyo título en español es "Un asunto de familia", del director Hirokazu Koreeda, donde una familia que vive de la jubilación de una anciana no da a conocer el hecho y oculta el cuerpo de la mujer para no perder el ingreso que les permite vivir.