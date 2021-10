Transplantaron el riñón de un cerdo a un ser humano

Cirujanos del instituto de trasplante Langone Health, de la Universidad de Nueva York, lograron trasplantar con éxito un riñón de cerdo, alterado genéticamente, a una paciente humana con muerte cerebral, aunque desconocen aún la durabilidad del órgano y las consecuencias a largo plazo, informó hoy un medio local.



"Tuvo una función absolutamente normal", dijo el doctor Robert Montgomery, quien encabezó el equipo quirúrgico el mes pasado en el centro médico Langone Health de la Universidad de Nueva York, y agregó: "No se produjo el rechazo inmediato que temíamos".



Sin embargo, aún quedan interrogantes por responder sobre las consecuencias a largo plazo del trasplante porque la cirugía involucró a un paciente con muerte cerebral al que se siguió solo durante 54 horas, mantenida con vida gracias a un respirador artificial.



"Necesitamos saber más sobre la longevidad del órgano", dijo el médico Dorry Segev, profesor de cirugía de trasplante en la Facultad de Medicina de Johns Hopkins, quien no participó en la investigación, según informó el diario New York Times. Y agregó qiue "este es un gran avance. Es un gran problema ".



Los cerdos se transformaron en una prioridad de investigación para intentar solucionar la escasez de órganos, aunque el obstáculo siempre fue un tipo de azúcar en las células porcinas, extraña al cuerpo humano, que causa rechazo inmediato.



El riñón para este experimento provino de un animal manipulado genéticamente al que le eliminaron esa azúcar para evitar un ataque del sistema inmune.