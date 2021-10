Un tutorial para que la abuela use la tele: ¡inesperado remate!

Los avances en las nuevas tecnologías a veces no son para todos. Algunas personas se complican más que otras a la hora de utilizar los nuevos aparatos tecnológicos. En las últimas horas, un tuit se hizo tendencia: una joven le dejó un cartel por escrito a su abuela, en el que le enseñaba cómo usar el televisor. "Mi prima explicándole a mi abuela cómo usar la tele", escribió una usuaria de la red social.

Se trata de un manual manuscrito de la forma más casera posible, donde las instrucciones estaban muy claras pero con importantes faltas de ortografía, las palabras desordenadas y en marcador rojo. Todo indicaba que fue escrito por una niña.

"Para salir de cualquier cosa apreta Back, y cuando te diga ¿Seguro que quieres salir de Youtuve? Apreta cancelar no salí salir no y cuando salgas vas a poder ver cualquier cosa pero de tv", comienza el escrito. Luego finalizó con un remate inesperado, donde escribió una frase emblemática y un corazón: "Ahora deja de romperme las bolas gracias".

Los internautas, estallaron a puro comentarios y memes La publicación contó con más de 600 retweets y superó los 23 mil Me Gusta: "¿A la abuela le llegó esta información? ¿Cómo habrá reaccionado? "Apa, como te tiene la nietita", "Jajajaja gracias, todos tendríamos que hacer eso con los que no saben manejar la tecnología", o "Mostrame una foto de la mente maestra que escribió eso", fueron solo algunos de los comentarios. Otro pequeño grupo, como no podía faltar en todo material viral, fue contra la corriente y comentó: "En penitencia la nena por hacerse la graciosa" o "Jajajaja mira a la mocosa".