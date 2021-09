Compró semen y se inseminó siguiendo un tutorial de YouTube

Una particular, insólita y llamativa historia tiene como protagonista a una mujer de 33 años, una británica llamada Stephanie Taylor, quien tuvo a su segundo hijo, a través de la llamada "inseminación artificial 2.0". Tras no poder acceder a tratamientos en clínicas de reproducción asistida debido a su alto costo, se interiorizó sobre el tema y llegó hasta la aplicación "Just a Baby", mediante la cual pudo comprar esperma.



Esta plataforma es parecida a Tinder, donde las personas pueden seleccionar un donante de esperma deslizando a la derecha los candidatos que más interesen. Según medios británicos, Taylor buscó un hombre sin enfermedades previas, que se pareciera físicamente a ella para que los hermanos no fueran muy distintos y lo encontró. Lo encontró en la App y lo convenció; fue hasta la casa del donante, quien fue "amable, cariñoso y simpático".

Después de adquirir el semen, Stephany adquirió en eBay un kit de inseminación por el que ella misma se sometería al proceso de fertilización desde su domicilio. Y logró quedar embarazada al primer intento gracias a la ayuda de tutoriales de YouTube.

"Es un milagro. Realmente se trata de un bebe online", bromeó la mujer en diálogo con la prensa local, nueve meses después tras dar a luz al pequeño.