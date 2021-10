"No sé si freírla o llevarla a Mundo Marino", fue el tuit que publicó Laura, en su cuenta de Twitter, junto a la foto de una "llamativa" papa que claramente se parece a una foca. Rápidamente cientos de usuarios salieron a responderle con imágenes similares, dónde "sus papas" adoptaron particulares formas: como el genjibre, una morsa o un pato. La historia de viralizó y acumuló más de 47 mil me gustas y casi 2000 retuits.

No sé si freírla o llevarla a Mundo Marino pic.twitter.com/JlJZrv8tk1 — ? Lau ? (@AkiNoMeMaquillo) September 30, 2021

"Yo no sé si fritarla o hecharle a la limonada. Papa jenjibre", "Me hizo acordar aquella vez que hice papas fritas con una morsa", "Yo no sabía si comerla o hacer un amarre jajaja", fueron algunos de los comentarios que recibió la acertada publicación. Entre las respuestas más ingeniosas había una que le sugirió "adoptar" el tubérculo, ya que su sobrina lo había hecho con una "papa pato".

Sin duda alguna la papa causó furor en Twitter porque es una de las verduras más versátiles en asuntos culinarios. Se adapta a cualquier receta: fritas, hervidas, tortilla, pastel, estofado, al horno, ensaladas, rellenas, noisette, crema, parrilla, puré, sopa, ñoquis, guisos, entre tantas otras preparaciones que son una delicia para los amantes de la cocina.

Por último, cabe remarcar que Mundo Marino es el parque temático más grande de Argentina donde residen distintas especias de animales acuáticos. Está ubicado en San Clemente del Tuyú, Partido de La Costa, Buenos Aires.