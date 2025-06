Alex Caniggia provocó la separación de Melody Luz y Santiago del Azar: La foto que lo confirma

La historia de Melody Luz parece haber dado un giro inesperado en las últimas horas. Luego de varios posteos sugerentes en sus redes sociales, se confirmó que la bailarina se separó de Santiago del Azar, su pareja hasta hace poco. El detonante habría sido nada menos que una imagen que volvió a unirla, al menos en lo visual, con su ex y padre de su hija, Alex Caniggia.

Fue Facundo Ventura quien se encargó de confirmar la noticia: “Melody Luz y Santiago del Azar están separados”, escribió en sus redes. La relación entre el chef y la bailarina había comenzado hace apenas dos meses, cuando ella ya se había distanciado de Alex Caniggia, tras una intensa y mediática relación.

Lo cierto es que los rumores de crisis comenzaron cuando Melody Luz compartió una foto junto a Alex Caniggia y su hija Venezia, acompañada de una frase que dio que hablar: “La familia, lo más importante, cuídenla”. Esa imagen pareció despertar viejas tensiones y marcó el comienzo del fin con Santiago del Azar.

Como si no alcanzara con la foto, la influencer publicó también una captura de una conversación con una amiga, en la que se lee: “Una novela, literal”, haciendo referencia a dos largos audios que le había enviado. En otro posteo, Melody Luz se grabó mientras se arreglaba el pelo y expresó entre risas: “Mejor me río para no llorar. Anoche lloré mucho, hoy me pongo hermosa”.

A eso se sumó un video del streamer Martín Cirio, donde se reflexionaba sobre las rupturas amorosas, y al que Melody acompañó con la frase: “Yo pidiéndole señales al universo”. Un mensaje que dejó en evidencia su estado emocional y la confusión que atraviesa.

La separación de Melody Luz y Alex Caniggia se había dado en abril, tras varios años juntos y una hija en común. Aunque parecían una pareja sólida, con el tiempo salieron a la luz episodios de discusiones, desgaste e incluso sospechas de infidelidad por parte del hijo de Mariana Nannis.

La relación con Santiago surgió como un nuevo comienzo, pero no logró sostenerse. Y aunque Melody Luz intentó avanzar, la conexión con Alex Caniggia, por la maternidad compartida, sigue siendo inevitable. En las últimas horas, incluso, apuntó duramente contra él: “Mucho cuiden a la familia, poco ponerlo en práctica”, escribió, visiblemente dolida.

En una selfie con los ojos llorosos, resumió el momento que atraviesa: “Así con esta angustia tengo que recibir a mi hija”. Una frase que expone que, más allá de los romances, su prioridad es y seguirá siendo Venezia. Y en medio del dolor, la foto con Alex Caniggia parece haber sido la chispa que rompió su nuevo intento de amor.