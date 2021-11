Un "cincuentón flaco, alto, canoso" votó en su mesa y quedó flechada

Muchas personas creen en el "amor a primera vista", para otras solo es algo que sucede en las películas. Pero en tiempos de redes sociales, cualquier evento puede ser una buena ocasión para experimentarlo. O tal vez no el amor... pero sí un encuentro, con final abierto.

La escena se dio en una mesa de votación de la Universidad Católica Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Allí, la usuaria @LaTanaOriginal mostró su flechazo con un señor que estaba en su misma fila y le dedicó un Twitt:

Hola cincuentón flaco y alto, canoso, remera gris Abercrombie que votaste en la mesa 72 de la UCA, soy la de rulos y cartera celeste.



Soltera, sin hijos, independiente, se cocinar.

— Tana®? (@LaTanaOriginal) November 14, 2021

El mensaje de La Tana rápidamente se viralizó, recibió más de 2.400 Me gusta y un sinfín de comentarios en el que la consultaban sobre cómo había sido la situación y, cuando no, opinaban sobre lo que debió o no debió haber hecho.



“Hubo un mínimo cruce de miradas pero no se si era interés o estaba buscando su mesa. jajajaja”, aclaró la propia usuaria en una de sus respuestas.





“¿No sería Alberto (Fernández)? Él votó en la UCA”, bromeó uno de los usuarios, y otro resaltó la capacidad de una persona de 50 años para enamorarse. “Bien que a los 50 aún enamoran, yo tengo 35 y retirado hace años”, dijo ese tuitero, y La Tana replicó: “¿Dijimos amor? Ojalá, no lo descarto, pero si no es amor quizás está muy bien igual”.

En la mesa 0069 de la UCA votó el presidente. A tres mesas del lugar en donde se produjo el flechazo.



Ante la insistencia en los comentarios con sugerencias sobre cómo debió encararlo al hombre en cuestión, y tras recibir algunos cuestionamientos que insinuaron que “iba de levante” a votar, La Tana respondió: