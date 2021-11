Vecino muerto continúa paseando por su barrio

Hace unos días la calma que solía tener un barrio estadounidense de la localidad de Long Island se vió trastocada por la presencia de un visitante particular. Es que la grabación de la cámara de visión nocturna en una casa captó una presencia inesperada.

Todas las noches, los vecinos decían ver pasar el espectro de un vecino fallecido hacía meses deambulando por la zona, incluso algunos dijeron verlo, como si estaba vivo. Ante las dudas que presentaban otros moradores del vecindario, los dueños de la casa revisaron las grabaciones que dejaron sus cámaras caseras, y confirmaron la presencia de un fantasma que camina de punta a punta por la vereda de la casa.

La grabación no hizo más que confirmar que aquellos que habían visto al fenómeno algunas noches no estaban equivocados o faltos de buena visual, sin duda, en las imágenes se ve a la figura caminando tranquilamente por la acera, aunque no termina de distinguirse si se trata de un hombre o una mujer con certeza.

Cabe destacar, que Long Island se caracteriza por ser un sitio donde muchas situaciones particulares existen, de hecho, la famosa casa de Amityville está ubicada en esa zona y una propiedad que involucra crimen y misterio. Y es que según se pudo saber, dicha vivienda fue el escenario de una masacre allá por el 1974.