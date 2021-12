Descubrió a su marido infiel... ¡por una multa de tránsito!

Una mujer de Düsseldorf, Alemania se enteró de manera insólita que su marido la engañaba. ¿Cómo? Gracias a una multa de tránsito. Ella estaba en su casa cuando recibió la carta con la infracción. Al abrir el sobre notó algo extraño en la "foto-multa" que retrataba la transgresión: ¡ella no era la mujer que estaba conduciendo el auto!

La imagen le reveló lo que su marido estaba tratando de ocultarle, una amante. Al recibir la carta, la mujer confrontó a su marido y él le confirmó lo que sospechaba.

Pero el conflicto que desencadenó la multa de tránsito fue apenas el comienzo. Todo derivó en un juicio para constatar que ella efectivamente no estaba en el auto y que era otra persona. Entre otros argumentos, la mujer aclaró que cuando fue tomada la fotomulta no tenía licencia de conducir.

La mujer trató de defenderse ante la corte mediante su abogada y expresó: “Mi cliente abrió la notificación de la multa en su casa. Ella conducía en el túnel de Rheinufer a una velocidad de 87 kilómetros por hora en lugar de los 60 kilómetros por hora permitidos. En la foto, ve una mujer al volante del coche alquilado por su marido y se asusta”.

Luego del acalorado juicio, el juez resolvió que la denunciante tenía razón. Es decir, constataron que no era ella quien conducía el auto al momento de cometer la infracción. La amante nunca se presentó a prestar declaración porque se encontraba fuera de Alemania durante el juicio.

Finalmente, luego de ser sobreseída. La esposa del hombre infiel declaró: “No quiero saber nada con delincuentes. No me interesa la película, los medios ni lo que digan de mí. Enterré mi pasado y no tengo nada que decir”.