¡Unos 250 kg de amor!: mujer convive en su casa con un cerdo

Una mujer en Brasilera que buscaba tener "un mini pig" de mascota, compró un cerdito esperando que fuera un pequeño animal de compañía, sin embargo, en poco tiempo el “mini cerdo” se convirtió en una cerdita de 250 kilos. Su nombre es “Lilica” y fue adquirida por Rosangela dos Santos Lara, una maestra de 50 años, en un local en el centro de su ciudad.

El vendedor le aseguró que se trataba de un "pequeño pig“. Sin embargo, tres años después la cerdita se convirtió en un animal enorme: “La compré pensando que sería una cerdita, pero se convirtió en un animal gigante”, dijo Rosangela, en un medio local al contar la historia de cómo Lilica, se convirtió en un miembro más de su familia.

Lilica, consume gran parte del ajustado presupuesto familiar, ya que cada día es alimentada con al menos cinco kilos de frutas y verduras, más alimento para animales. No obstante, ella asegura que su “pequeña” cerda gigante le trajo alegría a su vida. “Ella vino a traerme alegría. La gente me llama loca, pero yo amo a los animales”.

A pesar de su tamaño, la cerdita duerme en un colchón dentro del dormitorio que la docente comparte con su esposo Nelson, un pescador desempleado en la ciudad costera brasileña de Peruibe, cerca de la ciudad de Sao Paulo. Aunque Rosangela ha recibido ofertas por pig para ser llevada al matadero, ella afirma no estar interesada en vender a su mascota para carne.

“Me ofrecieron unos 20 mil reales (poco más de 75 mil pesos) por ella para el matadero, pero no está a la venta. Aunque sé que ese dinero me ayudarían en este momento, pero no la vendo . Deja a la cerdita ahí. “