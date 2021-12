Murió su papá y a las horas un espíritu quiso entrar a su casa

Anna Banana se llevó el susto de su vida cuando estaba grabando un vídeo para Tik Tok, pues en el fondo vio moverse las cortinas de su salón de forma extraña. Pero lejos de acobardarse, fue valiente y decidió enfrentarse a la supuesta presencia que había hecho eso.

A esta tiktoker no le hizo falta ningún disparador como a los Cazafantasmas de la película, ni una ouija para contactar con el espíritu. Solo sus puños y su furia fueron suficiente para espantar a lo que hubiera allí, ya fuera una presencia o simplemente viento.

La joven estaba grabando una reacción para la red social cuando, de fondo, vio moverse la cortina, pero no como si una brisa de aire la meciera. En la tela se aprecia algo que podría ser una mano moviéndola a un lado y a otro y luego bajando. La reacción de Anna no tardó en llegar, pues lo vio en la cámara, se levantó y corrió con el puño en alto hacia allí. Obviamente, no había nada, pero ella cerró la puerta del balcón y apartó las cortinas.

Con casi 10 millones de reproducciones, su supuesto encuentro con el más allá se hizo viral. Muchos fueron los usuarios que comentaron el miedo que les daba el vídeo o lo que les sorprendió su valiente reacción. Pero otros apuntaron a que la escena podría estar preparada. Pero, fuera cierto o falso, Anna Banana continuó sacándole partido a lo que la hizo viral, pues al día siguiente publicó un vídeo celebrando su 'victoria': "Estoy bien, chicos. Mandé al fantasma a dormir".

Después, bromeó mostrando lo que sería el punto de vista del espíritu que movió la cortina u otro momento en el que el ente se atreve a correr la cortina de la ducha mientras ella estaba dentro. También continuó publicando otros 'momentos con espíritus' que estaba claro que eran más bien sketches preparados que verdaderos encuentros fantasmales.