Poliamor en Mendoza: "Hacemos trencito en la cama"

Eliana Cuchietti de 28 años, Nazareno Fernández de 43 años y Maira Fernández de 23, nacidos y criados en Mendoza, hace un tiempo contaron su historia de amor: hace cinco años los tres comparten una relación poliamorosa. “Compartimos todo, desde el mate hasta la cama. Todo empezó como una amistad en el trabajo y fue creciendo y se consolidó en lo que es ahora”.

Eliana y Nazareno eran pareja, hasta que un día comenzó a trabajar en el mismo lugar que ellos Maira, “al principio las diez horas de trabajo no eran suficientes, queríamos compartir más. Empezamos a salir a comer, a tomar y bailar juntos. Fue un proceso. Ya cuando me juntaba con Naza le decía 'bueno también la extraño a Eli'", contó Mai en diálogo con TN.

Por su parte, Eliana contó que duermen en la misma cama: "A veces como trencito o cada uno para un lado. Al principio teníamos una cama muy chica y ahí sí dormíamos los tres en trencito o de un lado o del otro".

No obstante, Maira, la joven que se sumó a la pareja ya formada, aclaró que “las peleas en nuestra pareja de tres son pocas y en general siempre hay uno que hace bisagra". Nazareno por su parte aclaró que la relación poliamorosa que tienen está lejos de ser considerada "abierta" o "swinger" y afirmó que son "una pareja normal, pero de tres personas. Somos polifieles. Es muy distintos a ser swinger o tener una relación abierta porque quienes viven bajo estas prácticas comparten sus parejas. Nosotros no somos swingers, nos amamos y queremos tener hijos. Si uno llega a estar con otra persona, el resto lo consideraría un engaño".

Con respecto a la posibilidad de tener hijos afirmaron que es un tema ya charlado y desean ambas quedar embarazadas al mismo tiempo. "Nos gustaría mucho, pero no siempre se puede conseguir. Así que si queda alguna embarazada de las dos antes, no hay problemas", señaló en diálogo con Diario Los Andes. Sobre la aceptación familiar de su relación, al principio no fue bien recibida. Salvo por la abuela de Nazareno que bancó al trío "en todo momento". Por su parte Maira contó que a su papá le costaba entenderlo.

"Si alguien me preguntaba lo contaba sin problemas, porque en definitiva es lo que me hace bien. A la persona que más le costó entenderlo fue a mi papá. Pero una vez que vio que era lo que yo quería nos invitó a comer a los tres a casa", relató la joven de 23 años.