Sexo, discapacidad y el "ir mas allá"

Sin dudas EL PRINCIPIO DEL CAMINO ES EL PRIMER SÍ. Inspirados en las personas que pueden necesitar esa información Enrique y Triana escriben juntos el libro "Sexistimos": "Uno va con muchas presiones a la cama con alguien, inspirados en la pornografía. Hay ficción en lo que vemos en la televisión. Nosotros vamos mas allá", comentó el atleta Enrique Plantey en Mejor Informado Radio charlando con Sergio Sarachu.

Gracias a la confianza y la buena comunicación con su novia Triana Serafaty, con quien mantiene una relación hace 10 años, lograron ingresar a este mundo y quieren compartir la experiencia de tener una vida sexual activa, hablarlo y contarlo en un libro.

"El placer no está en la genitalidad sino en la cabeza. Yo no tengo sensaciones del ombligo para abajo. Puedo tener una erección y eyacular pero a la hora del coito no tengo la sensación de un orgasmo. Ahí empieza mi búsqueda"