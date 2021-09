Un perro invadió un partido de fútbol y convirtió un golazo

El fin de semana pasado, las canchas de fútbol amateur chilenas entregaron una imagen ya bastante habitual, incluso en el profesionalismo, que es la invasión de un perro callejero. Sin embargo, en Chillán, este can marcó un golazo, de casualidad, y el video ya recorre el mundo. El juez anuló el tanto, pero es necesario aclarar que el can estaba en posición de adelanto.

Un partido de fútbol amateur en la ciudad de Chillán entregó una curiosa imagen, que tiene como protagonista a un perro callejero, que ya es furor de redes sociales y se convirtió en viral mundial.



Sucedió en un duelo en las canchas de la Población Purén, el cual fue grabado en video y comentado ampliamente, incluso por medios internacionales.

Se efectuaba el cobro de un tiro libre, cuando quien retrató lo sucedido, se concentró en un juguetón animal que se metió a la cancha, algo que es tradicional incluso en el profesionalismo.

El jugador del equipo San Miguel de Río Viejo no se percató, y ejecutó el lanzamiento, el cual rebota en el lomo del perro, descolocando al arquero rival, anotando un golazo con ayuda del animalito, el cual no sufrió daños, puesto que el remate no fue con violencia, sino que con dirección.

Los gritos y risas de los presentes se desataron producto de la insólita jugada. Sin embargo, los reclamos aparecieron cuando el árbitro del encuentro anuló el golazo, ordenando la repetición del tiro libre, que finalmente no culminó dentro de las redes.

Vale decir que, antes de lanzarse el tiro, el perro corrió al área, ladró, pero conectó la pelota estando en offside, por lo que el gol de todas formas iba a ser anulado.