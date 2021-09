The Matrix Resurrections: los avances de la nueva película

Gran noticia para los fanáticos del cine porque en este 2021 llegará Matrix 4. La cuarta película de la saga ya es un hecho: su nombre oficial será The Matrix Resurrections y estará protagonizada por Keanu Reeves. Este jueves estará disponible el tráiler pero mientras tanto ya se pueden ver las primeras imágenes.



Warner Bros publicó un adelanto de The Matrix Resurrections en la página web de la película. Para verlo hay que ingresar en https://thechoiceisyours.whatisthematrix.com/es/ la web oficial de la saga que se mantiene vigente desde su estreno en 1999.

La particularidad es que al ingresar al sitio cada usuario tendrá que elegir entre una píldora azul y una roja. Con esa elección y según la hora en que se haga, se mostrará uno de 180.000 videos adelanto de la película.

Dirigida por Lana Wachowsky, el adelanto que se pudo ver por unos pocos en la CinemaCon de Las Vegas comienza con Keanu Reeves como Neo viviendo en una versión futurista de San Francisco y hablando con su psicólogo, interpretado por Neil Patrick Harris.

Neo le pregunta al especialista si está loco. "Aquí no usamos esa palabra", le contesta Harris. Al parecer, Neo está atrapado en una simulación, igual que al inicio de la película original de 1999, y quizás no recuerda nada de lo ocurrido desde entonces.



El estreno de "The Matrix Resurrections" está previsto para el próximo 22 de diciembre.