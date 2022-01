Llevó a sus empleados de vacaciones por una asombrosa razón

Una situación increíble se dio a conocer en Paraguay este viernes. Un empresario le regaló a sus empleados vacaciones en un hotel cinco estrellas. ¿La razón? Siempre tuvo el sueño de ser "un empresario diferente".

El ingeniero Sebastián Sánchez, dueño de una firma de máquinas que se dedica a alquilar, vender y reparar maquinaria de construcción le pagó a sus quince empleados unas mini vacaciones en la ciudad de Encarnación.

La esposa del empresario contó que lo que lo motivó fue que siempre quiso ser un empresario distinto, por lo que quiso llevar a sus empleados que “siempre que se les dan vacaciones a los trabajadores ellos prefieren seguir yendo a la empresa para ganar un adicional y no descansan, no viajaban y no pasan ese tiempo con su familia”.

En el viaje “se hospedaron en un alojamiento cinco estrellas, se refrescaron en la playa, compartieron una cena, hubo sorteos. Ellos estuvieron fresquitos porque eran personas que se iban por primera vez a un hotel o de vacaciones”.

Como si esto fuera poco, el buen resultado de esta medida que refuerza el compromiso y sentido de pertenencia hizo que Sánchez quiera repetirlo nuevamente, pero esta vez en Brasil.