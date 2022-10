¡Qué mala leche! descubrió que es alérgico a su propio semen

Un reciente estudio publicado por la revista Urology Case Reports reveló un llamativo y curioso caso de un joven alérgico a su propio semen. Según se detalla en el informe médico, el paciente de 27 años tenía signos muy parecidos a un resfrío después de eyacular. Este descubrimiento permitió, a su vez, identificar otros pacientes con el mismo problema. Aunque no se conocen las causas de esta alergia, hay avances en tratamientos.

"Los síntomas eran similares a los de la gripe y se desencadenaban en el momento la eyaculación. Desarrolló tos, rinorrea, estornudos, así como una erupción en forma de colmena en los antebrazos al expulsar el semen. Encontramos el mismo problema en otros 60 hombres que sufren el síndrome de enfermedad posorgásmica (Pois)", precisa el estudio publicado a través del cual se detectaron otros casos similares.

Asimismo, cabe destacar que gracias a varias pruebas con antihistamínicos, se descubrió que el fármaco fexofenadina tiene una acción prolongada y reduce en un 90% los síntomas del paciente. Al respecto, los investigadores explicaron que "no es el único caso".

No obstante, un investigador de la facultad de Medicina William Beaumont en la Universidad de Oakland, Estados Unidos, Andrew Shanholtzer, explicó más: "No pudimos detectar la causa pero podría haber muchas más personas viviendo con la enfermedad que no saben que la tienen". .