"¡Mi novio buscaba un gatito y le hicieron un pet...!"

Las denuncias en redes sociales son un tema que siempre general viralidad. Ya sean por cuestiones económicas, estafas, compras/ventas, o hasta por motivos políticos, siempre en los comentarios se genera polémica. En este caso, en un grupo solidario llamado "ADOPCIÓN PERROS Y GATOS ROSARIO" una chica elevó un acalorado reclamo.

"¡Mi novio buscaba un gatito y encontró UN PETE!" acusó la muchacha de nombre Ales. Resulta que el novio buscaba un animalito para regalarle a ella y una proteccionista le ofreció uno, pero él debía ir a buscarlo a la casa. Aparentemente allí, según relata la joven engañada, pasaron cosas:

La heladería dice que no es una rata, que es el hámster de un cliente

"La semana pasada el publicó acá que quería un gatito bebé para regalarme a mi, una proteccionista le ofreció y el fue a buscarlo a la casa, y ahí la turra lo peteó, mi novio es muy lindo pero esta regalada es una puta barata traga leche ajena, todo esto lo descubrí ayer mirándolo el celular de él, hay fotos de la turra chupandole el pito, mi novio dijo que es tan fiera que para garchar no daba, hace un rato subí la foto pero facebook me la eliminó. Me las va a pagar! Ya vas a ver!! petera, te voy a arrancar los pelos"