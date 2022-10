La heladería dice que no es una rata, que es el hámster de un cliente

Un video adonde se observa a una rata de importantes dimensiones huyendo y por momentos jugando con un gato sobre la silla de una heladería, causó asombro e indignación. Según el usuario de Twitter Saul Meowman, las imágenes corresponden a un comercio céntrico de helados de la ciudad de Paso de los Libres, Corrientes.

Cuando alcanzó la calidad de viral, los propietarios del comercio decidieron salir a responder y no tuvieron mejor idea que desmentir que se tratara de un roedor sino de otro animal. Desde la gerencia de la heladería sostuvieron que “salimos a defender nuestro nombre al servicio público con respecto al hámster que se le extravió a un niño cliente nuestro”.

El video original, de unos 31 segundos, muestra la destreza del roedor haciendo equilibrio sobre el respaldo de una silla de hierro y a un gato, sentado y sólo mirando y oliéndolo.

La heladería en cuestión remató su breve comunicado con una frase que también generó risas: “Por suerte el felino no lo dañó. Muchas gracias”. El dueño del tuit viral (superó los 2700 retuits y los 23 mil likes) expresó: “Lo que me da gracia es que hasta parecen amigos porque el gato no se lo come, es tipo Tom y Jerry”.

“Me parece que los hámsters no son así, pero como no soy de Corrientes no opino”, respondió otra persona. Un hombre, entre las risas generadas por los comentarios, indicó: “Queremos fotos del niño con su hámster”.

La insólita explicación generó un sinfín de respuestas en Twitter, en donde se distinguieron comentarios que bromearon sobre el tamaño del animal. En uno de ellos se leyó: “Criado a anabólicos el hámster”.