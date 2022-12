Picante cruce entre el Kun Agüero y un famoso Streamer: "Me caes para el ort..."

El ex jugador de la selección argentina, Sergio “Kun” Agüero, quien tuvo que abandonar hace algunos meses la actividad profesional por una arritmia, le contestó a un reconocido streamer español luego de que este opine de mala manera acerca del rendimiento de la selección argentina.

Poco a poco, el "Kun" empezó a incursionar en distintas plataformas digitales como YouTube y Twitch, realizando videos en vivo y ganándose el corazón de propios y ajenos. Ayer, en un stream conducido por Ibai y Piqué, tuvo un intercambio con DJ Mariio -un streamer de 32 años que suma más de 8 millones de suscriptores en Youtube-, donde el español criticó a la selección de Scaloni y, lógicamente, el Kün no se quedó callado: "Me caes para el orto", le dijo.

Hacelos mierda a los Españoles, Kun, no se salva uno.pic.twitter.com/vNdGfhzx1g — Fran (@frabigol) December 15, 2022

Después del dicho del argentino, quienes participaban del stream (entre ellos: Gerard Piqué), empezaron a reirse de manera cómplice, sin entender muy bien lo que estaba pasando. A su vez, DJ Mariio le respondió: "No entiendo por qué, Kün. No sé que te hice. Me gustaría que me lo expliques aquí".

“Si dice pelotudeces, me caliento. Me da igual que no me pida perdón. Yo lo único que dije en el grupo es que me caes para el orto, y lo digo aquí para la cámara. A cada uno le gusta la gente como es”, sentenció el ex futbolista del Manchester City.

Después de las palabras de Agüero, todos se quedaron callados y, rápidamente, intentaron coordinar una futura cena con la participación de ambos para conciliarlos.