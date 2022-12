Los 20 datos que dejó la final infartante: "Coronados de Gloria"

¡Somos Campeones del Mundo!, y todo un país lo sufrió, lo sintió y lo festejó. Como no podía de ser de otra manera, la final de la Copa del Mundo, disputada este domingo entre Argentina y Francia, en Qatar, fue emocionante e infartante hasta el último segundo.

Desde Info Negocios publicaron un interesante listado, en donde se detallan 20 ítems, de lo más curioso e importante que dejo esta copa mundial, en la que nuestro país se coronó.

1-¿Cuántas camisetas Adidas de Argentina se vendieron?

Adidas anunció, a pocas horas del comienzo del Mundial, que se quedó sin camisetas del mejor jugador de la historia, Lionel Messi, en ninguna tienda del mundo. La marca de las 4 tiras anunció que lanzará camisetas conmemorativas tras el triunfo argentino.

Harán un diseño que tenga que ver con la selección como tal, pero también crearán una especial que gire en torno a la figura de Lionel Messi.

2) ¿Cuántos argentinos volaron a Qatar por Aerolíneas Argentinas?

Desde que comenzó el Mundial, Aerolíneas Argentinas programó 12 vuelos para Doha, Qatar, para los días 18, 20, 22, 23, 26, 28, 29 de noviembre y 1, 6, 11 y 2 salidas para el 16 de diciembre, partiendo desde la terminal de Ezeiza. Los primeros 8 vuelos tuvieron una ocupación promedio del 65/70%, y entre ellos se transportaron 1.500 personas.

Mientras que los últimos 4 vuelos de la aerolínea de bandera correspondientes a los partidos de cuartos de final (1 vuelo), semifinales (1 vuelo) y final (2 vuelos) tuvieron una ocupación del 100%, y su venta se llevó a cabo en tiempo récord. En estos vuelos se transportaron 1.080 pasajeros. En total Aerolíneas Argentinas llevó al Mundial de Qatar 2022 a 2.580 argentinos, solo desde Ezeiza. Cabe destacar que en Qatar la cantidad de argentinos se calculó en 50.000 provenientes de distintos países del mundo.

3) ¿Cuántos goles se hicieron? (Y el comparativo con los últimos mundiales de Brasil y Rusia?

En este mundial de Qatar se anotaron 172 goles (con un promedio de 2.69 por partido) en Rusia anotaron 169 y en Brasil 171 goles.

4) ¿Cuál fue el rating de la final? ¿Y cuánto en relación a 2014, la última vez que habíamos llegado a una final?

En promedio (porque cada momento del partido tuvo mediciones específicas) la TV Pública marcó 38.1 (con picos de 40), mientras que TyC llegó a 25.0 puntos clavados. En suma, ambas señales harían 63.1 puntos de rating.

En la final de 2014, que tuvo como protagonista a la Argentina (y perdió con Alemania), la TV Pública tuvo picos de 44 y TyC Sports picos de 18.

5) ¿Cuántos sponsors tiene la AFA?

En total son 29. Main sponsors: Adidas y Binance. Los sponsors oficiales: Schneider, Coca Cola, Sancor Seguros, Toro, YPF, Naldo, Betwarrior, BC.Game y Zanella. Los sponsors digitales son McDonald´s, PedidosYa, Schneider, Aerolíneas Argentinas, Smiles, Kavak y PrimeFin. A ellos se suman 11 regionales (6 de China).

6) ¿Cuánto dinero ganó Argentina al obtener la Copa del Mundo? ¿Y cuánto Francia, Croacia y Marruecos, que obtuvieron el segundo, tercer y cuarto puesto?

De acuerdo a datos publicados por la FIFA, el ganador del Mundial se lleva € 42 millones; el Subcampeón, € 30 millones; el tercer clasificado obtiene € 27 millones; y el cuarto clasificado, € 25 millones.

7) ¿Quién obtuvo el Balón de Oro? ¿Y los de Plata y Bronce?

Lionel Messi ganó el Balón de Oro del torneo; Mbappé el de Plata; y Modric, el de Bronce.

8) ¿Quién fue el Mejor jugador del Mundial?

Lionel Messi fue elegido como el mejor jugador del Mundial.

9) ¿Quién obtuvo el Botín de Oro?

Kylian Mbappé con sus 8 goles se consagró como goleador de la Copa Mundial Qatar 2022.

10) ¿Quién fue el Mejor jugador joven?

Enzo Fernández, con el número 24 en su camiseta, se coronó como el mejor jugador joven de Qatar 2022 menor de 23 años.

11) ¿Quién se llevó el Guante de Oro?

Emiliano "Dibu" Martínez, se coronó como el mejor arquero del Mundial, llevándose así el Guante de Oro.

12) ¿Quién obtuvo el Fair Play (juego limpio de equipo)?

El premio Fair Play lo obtuvo España, que fue sorpresivamente eliminada en los octavos de final del Mundial Qatar 2022.

13) ¿Cuánto le costó a Qatar hacer el Mundial 2022?

US$ 220.000 millones gastó Qatar en estadios, ciudades y premios (en 10 años).

14) ¿Y cuánto invirtió la FIFA?

El presupuesto fijado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para este Mundial fue de US$ 1.690 millones. Gran parte de la inversión se destinó a gastos operativos: gestión de entradas, seguros, arbitraje y medios de comunicación.

15) ¿Cómo impacta la Copa del Mundo en el PBI del país ganador?

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Surrey (Reino Unido), quien gana la Copa del Mundo suele recibir un crecimiento adicional de 0,25 puntos porcentuales en su Producto Bruto Interno (PBI) en los dos trimestres consecutivos a la victoria.

16) ¿Cuánta asistencia de gente hubo en todo el mundial?

3.404.252 . A Rusia fueron 3.031.768 y a Brasil, 3.429.873.

17) ¿En cuánto estiman la recaudación los organizadores ?

Con "el cuerpo caliente" todavía, la entidad proyecta una ganancia récord de US$ 6.5 millones. El Mundial de Rusia, en 2018, representó ganancias por US$ 5,3 millones y el de Brasil, US$ 4,8 millones.

18) ¿Quién es el jugador con más partidos disputados en un Mundial?

Messi es el futbolista que más partidos ha disputado en las Copas del Mundo: 26.

Superó al alemán Lothar Matthäus como el jugador con mayor número de partidos en un Mundial.

19) ¿Quién es el mayor goleador histórico de la selección en un Mundial?

Lionel Messi se convirtió en Qatar en el goleador histórico de la selección en un Mundial. Con los dos convertidos ante Francia, llegó a 13 goles y superó a Gabriel Omar Batistuta, quien tenía 10.Incluso superó también a Pelé, que anotó 12.

20) ¿El seleccionado con más penales otorgados?

Con el de la final, Argentina marcó un nuevo récord: el de la selección a la que más penales a favor le pitaron en un Mundial (con 5). En 1978 le habían pitado 4 a Países Bajos y 4 también a Portugal en 1966.