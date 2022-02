Una noche con su ex: el pedido a su esposo antes de morir

Una inesperada y llamativa solicitud se viralizó luego de que uno de los protagonistas compartiera detalles en las redes sociales. El último deseo de una mujer en estado terminal, a su esposo: “Hace poco me sentó y me dijo que una de las últimas cosas que quería hacer era tener relaciones sexuales con un ex".

Una mujer, tras recibir la noticia de que le quedaban pocos meses de vida le confesó a su marido su última petición: tener sexo con un ex novio.

El hombre, quedó anonadado, sin palabras y decidió publica lo que le estaba ocurriendo en la red social Reddit, la plataforma en la que los usuarios envían publicaciones para que otros puedan opinar o votar (a favor o en contra) según sus preferencias. El muchacho aseguró sentirse “destrozado” porque su mujer padece una enfermedad terminal y su esperanza de vida es de “como máximo 9 meses”. Además, contó que llevan más de 10 años juntos.

“Los médicos dijeron que probablemente necesite una silla de ruedas en unos 4 o 5 meses, y luego para el octavo mes estará postrada en la cama durante sus últimas semanas. Eso si no empeora más rápido”, comentó el marido en un foro de “consejos sobre relaciones”.

“Hace poco me sentó y me dijo que una de las últimas cosas que quería hacer era tener relaciones sexuales con un ex. Por supuesto, me sorprendió y cuando le pregunté por qué diablos desea eso, básicamente, ella piensa que su amante físicamente más compatible y satisfactorio era él. Ella contundente me dio todo un monólogo sobre cómo el sexo a veces es solo físico y lo emocionalmente satisfactorio que es el sexo conmigo, pero fue una m... llegar a ese punto”.

Luego continúo: “No se que hacer, si negarle a mi esposa moribunda un deseo por mi propio ego, o dejarla tener sexo con otro hombre que ella siente que es mejor. Siento que estoy en una posición en la que tengo que decir que sí porque ella se está muriendo”, y finalizó contundente: “Sé lo que le quiero contestar, pero no sé si es correcto. Me duele mucho que el sexo con un ex aparentemente fuera tan bueno como para necesitar hacerlo una vez antes de morir. Odio esta situación y no estoy seguro de qué hacer”.

La publicación del hombre generó miles de comentarios de todo tipo, cuestionando en su mayoría la petición de la mujer, a tal punto que se trasladó a otras redes sociales donde también abrió un debate moral sobre qué es lo correcto en una situación así.