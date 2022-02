¿Cuánto pagarías por un plato de ñoquis "gourmet"?

No es la primera vez que el plato poco abundante y excesivamente caro de un restaurante genera debate e indignación en las redes sociales, y en este caso, el que se volvió viral fue uno de ñoquis.

"Me llegás a servir 10 ñoquis y agarro de rehén al chef con cuchillo y botella de vidrio rota y no lo suelto hasta que me llenen el plato", escribió una usuaria al retuitear la publicación original, en la que se observa el plato en cuestión.