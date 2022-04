Hizo un trío con su marido y todo acabó con un inesperado "regalo". "En una relación poliamorosa el amor se multiplica", así lo definió la tiktoker estadounidense Jess DeMarco quien junto a su marido practican este tipo de vínculo desde hace más de 13 años. En su último cumpleaños, la mujer le regaló como presente a su esposo un trío sexual con otra mujer, pero algo no salió como estaba planificado: tras haber consumado el vínculo sexual de tres, la joven invitada a la relación quedó embarazada.

Jess y Stephen DeMarco, son dos influencers de 32 y 35 años, residen en Estados Unidos. El matrimonio practica el poliamor desde hace varios años y su historias de vida las cuentan a diario en las redes sociales. Puntualmente en TikTok, comparten para sus más de 623.000 seguidores todo lo que tenga que ver con su llamativo estilo de vida basado básicamente en la apertura del vínculo que los une hacia otras experiencias vinculares y sexuales.

Sin embargo, más allá de todo el material que comparten, uno sorprendió en demasía: ya cuenta con 5 millones de reproducciones y en el video se los ve abrazados y saltando de emoción: "Le regalé a mi marido un trío por nuestro aniversario. Y como resultado, la dejó embarazada, ya que no tenemos hijos".

"Somos poli. Así que también es su hombre", dice la muchacha dando a entender que el principal pilar por el que se rige su relación matrimonial es la no posesión del otro, sino el sentido de dos personas libres que eligen pasar tiempo juntas. "Sí, podemos salir por separado, pero no queremos dejar a nadie solo en la casa, así que normalmente elegimos salir los tres juntos. Pero, por supuesto, si dos quieren salir y uno decide no hacerlo, también está bien", afirmó Jess en diálogo con el sitio local News24.

Como Jess es bisexual, fue ella la que planteó, en 2012, la apertura de la pareja para poder vincularse con otras mujeres: "Stephen y yo llevamos 13 años juntos y salimos con mujeres, buscando una pareja femenina para poder sentirme realizada, y a él le tocó la lotería de su vida".

La pareja contó la noticia del embarazo con un video que superó las 5 millones de reproducciones. En tal sentido, enfatizó en que una vez que encuentran a la persona adecuada “evaluamos su vida y nos aseguramos de que encaja en la nuestra y entonces damos el siguiente paso". El matrimonio ya se vinculó con más de 100 mujeres en los últimos diez años antes de encontrar a esa persona considerada “ideal” para unírseles.