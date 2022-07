Todos los estrenos de Netflix, en agosto

En julio, los estrenos más vistos de Netflix, fueron El Agente Invisible y la serie de Resident Evil. Y, como todos los meses, la plataforma tiene muchas novedades y genera expectativas para agosto.

Por otro lado, cabe recordar que desde el 1 del mes entrante, Netflix suma una nueva función. Se trata de “Agregar Casa” y, de esa forma, ya no se podrá compartir la cuenta de forma gratuita.

De todas formas, los usuarios esperan con ansias los nuevos estrenos de películas, series, documentales. He aquí, el repaso de los títulos que se vienen.

SERIES

Café Minamdang (1/8/2022) - No hay boda sin caos (1/8/2022) - Buenos días, Verônica: Temporada 2 (3/8/2022) - Tamara Falcó: La marquesa (4/8/2022) - Locke & Key: Temporada 3 (10/8/2022) - Remodelación instantánea (10/8/2022) - Yo nunca: Temporada 3 (12/8/2022) - Una familia ejemplar (12/8/2022) - Donde hubo fuego (17/8/2022) - Ecos (19/8/2022) - Glow Up: Temporada 4 (19/8/2022) - Ollie está perdido (24/8/2022) - Queer Eye: Brasil (24/8/2022) - Mo (24/8/2022) - Selling The OC (24/8/2022) - Taller Maloof (26/8/2022).

Sandman (5/8/2022), es uno de los estrenos más esperados para el próximo mes. La serie, con Neil Gaiman (creador de los cómics originales), presentó un oscuro e inquietante nuevo tráiler.

Además, Fiasco Total: Woodstock 1999 (3/8/2022). En su descripción, Netflix propone una serie en relación al "festival de Woodstock del 69, en el cual todo fue paz y música, pero, en la edición de 1999, prevalecieron la rabia, los disturbios y los daños". Y, pregunta: ¿Por qué todo salió tan mal?

Alma (19/8/2022), la serie género de terror, tiene como protagonista a Alma. Tras sobrevivir a un accidente en el que mueren casi todos sus compañeros, se despierta en un hospital sin recordar nada. Con la ayuda de sus padres y amigos, intenta desentrañar lo que sucedió ese día y recuperar su identidad.

PELÍCULAS

Top Gun: Pasión y gloria (1/8/2022) - Misión: Imposible (1/8/2022) - Misión: Imposible 2 (1/8/2022) - Misión: Imposible - Protocolo Fantasma (1/8/2022) - Misión: Imposible - Repercusión (1/8/2022) - Misión: Imposible - Nación secreta (1/8/2022) - Misión: Imposible 3 (1/8/2022) - ¿Qué culpa tiene el karma? (3/8/2022) - Temporada de bodas (4/8/2022) - El ascenso de las Tortugas Ninja: La película (5/8/2022) - Carter (5/8/2022) - Código: Emperador (8/8/2022) - Ted Bundy: La confesión final (10/8/2022) - Los Ladrones: La verdadera historia del robo del siglo (10/8/2022) - Cats (10/8/2022) - La canción del corazón (10/8/2022) - Turno de día (12/8/2022) - 13: El musical (12/8/2022) - La muerte le sienta bien (16/8/2022) - Fragmentado (16/8/2022) - Mis dos vidas (17/8/2022) - Sin retorno (17/8/2022) - El salvavidas (19/8/2022) - Fullmetal Alchemist: La venganza de Cicatriz (20/8/2022) - El sistema Keops (24/8/2022) - Juntos son dinamita (24/8/2022) - That's Amor (25/8/2022) - El escándalo (25/8/2022) - Seúl efervescente (26/8/2022) - Tiempo para mí (26/8/2022) - La jefa (29/8/2022) - El precio de la verdad (29/8/2022) - Al descubierto: Operación falta antideportiva (30/8/2022).

DOCUMENTALES Y SERIES

Ricardo Quevedo: Mañana será peor (2/8/2022) - Mi tabla de salvación: La historia de Leo Baker (11/8/2022) - Al descubierto: Volume 2 (16/8/2022) - En la mente de un gato (18/8/2022) - Vivir sin freno: El turbulento mundo de John McAfee (24/8/2022) - Historia: Nivel 1 - Temporada 2 (25/8/2022) - Soy un asesino: Temporada 3 (30/8/2022) - América vs. América (31/8/2022).

NIÑOS Y FAMILIA

Ciudad Árbol (1/8/2022) - LEGO Friends: Historias de Heartlake City - Miniserie (1/8/2022) - Hermanos robots supergigantes (4/8/2022) - Deepa y Anoop (15/8/2022) - Bienvenidos a Monster High (16/8/2022) - Barbie in the 12 Dancing Princesses (16/8/2022) - Barbie Fairytopia: Magic of the Rainbow (16/8/2022) - Barbie la princesa y la plebeya (16/8/2022) - Barbie: Mariposa and Her Butterfly Fairy Friends (16/8/2022) - Barbie: Spy Squad (16/8/2022) - He-Man y los Amos del Universo: Temporada 3 (18/8/2022) - ¡El show de Cuphead! Parte 2 (19/8/2022) - Misterios animales: Temporada 2 (22/8/2022) - Angry Birds: Locuras de verano - Temporada 3 (25/8/2022) - Mighty Express: Temporada 7 (29/8/2022).

ANIME

Kakegurui Twin (4/8/2022) - DOTA: Sangre de dragón - Libro 3 (11/8/2022) - Tekken: Linaje (18/8/2022) - Rilakkuma va al parque temático (25/8/2022).