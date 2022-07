Video: vecino filmó un objeto “raro” en el cielo neuquino

La noche ya se había apropiado del cielo neuquino el pasado viernes. Eran las 20 horas, momento en que un vecino de la ciudad de Neuquén, circulaba desde Cinco Saltos y en el momento que pasa por el sector de chacras, según el mismo relató, observó "un objeto raro, desplazándose lentamente, no era un dron, porque superaba ampliamente en tamaño".

Sacó su celular, y quiso registrar ese momento: "Fue raro porque en un momento se detuvo en el aire y quedó suspendido sobre la zona de chacras. También le tome una foto, acerque la imagen pero como íbamos en movimiento no logré tomar una imagen nítida", aseguró el hombre.

Al consultarle, que tal vez era algún avión, aseguró con firmeza que no era posible, ya que "en la zona de chacras quedó suspendido en el aire, no se movía". Hay muchos que creen en "seres de otros planetas", y hay otros que no, pero lo cierto es que este neuquino quedó impactado con lo que vio.