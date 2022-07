"Primicia mundial": expectativa, memes, y ¿banalización de un atentado?

Minutos antes de las 9 de la noche del miércoles 27 de julio del 2022 un anuncio irrumpió en las redes sociales: EXCLUSIVO | En tres horas primicia mundial en Infobae. El sitio de noticias, uno de los más leídos de habla hispana en el mundo prometía para la medianoche una noticia que a priori daría la vuelta al mundo. Una placa negra con siete palabras en blanco bastaron para que el ciberespacio se inundara de hipótesis, expectativa, y hasta ansiedad al respecto.

uD83DuDD34 EXCLUSIVO | En tres horas primicia mundial en Infobae https://t.co/d6AWOzG2lp pic.twitter.com/3RmWvNFsJo — infobae (@infobae) July 28, 2022

Lo primero que apareció fueron los tan mentados (y esperados) MEMES. En las redes sociales, la nueva forma de humor acompaña prácticamente a cada acontecimiento, y ante tamaño anuncio no faltaron:

"En enero Lionel Messi deja el PSG y cumple su sueño de jugar en Independiente" pic.twitter.com/cHoNpZAJxX — WM (@wmansilla) July 28, 2022

El editor de Infobae es… pic.twitter.com/ngfRcdNIRy — Dr. Elim Pune (@OrningRodriguez) July 28, 2022

Corrían los minutos, volaban las especulaciones y con ellas apareció una suerte de resignación. En una jornada plagada de rumores de posibles cambios en el Gabinete nacional, si la noticia en cuestión era política, era imposible que no se haya filtrado antes. No, eso no era, tenía que ser otra cosa. La posibilidad de que "alguien" filtre antes la información era latente. Hasta se llegó a especular con anuncios ligados al propio medio, un cambio de nombre, rebranding, una modificación del formato... En fín, no faltaba mucho para que la carroza se transforme en calabaza, y la promesa de "primicia" en "noticia".

Me parece que si de verdad tenés una primicia mundial la tirás lo antes posible antes de que la roben, no en tres horas, pero como no soy creador de contenido ni experto en SEO no opino. — Diego Mancusi (@diegomancusi) July 28, 2022

No se me ocurre que primicia mundial podès embargar tres horas. uD83EuDD14uD83EuDD14uD83EuDD14uD83EuDD14uD83EuDD14 — Florencia (@fetcheves) July 28, 2022

Hasta que llegó el momento. El reloj cambió de 23:59 a 00:00, y con él la hoja del calendario. Y ahí sí, la información se dio a conocer. Infobae publicó -por primera vez-, "la imagen y el prontuario del conductor suicida que voló la Embajada de Israel por orden de Irán y Hezbollah" publicados el informe final del Mossad... al que ya había accedido el New York Times 5 días antes, y sobre el que ya había publicado previamente, pero con otra interpretación acerca de las responsabilidades.

Para las 00:05, en las redes sociales había decepción y algo de enojo. Los miles de lectores y usuarios de redes que esperaban algo que colme la expectativa generada por el mismo medio, no terminaron del todo felices. Y el análisis de la estrategia de comunicación del medio, que fue altamente efectivo en cuanto a la captación de la atención de los lectores y la repercusión, se transformó en critica, teniendo en cuenta la posible banalización o frivolidad, de un tema tan sensible como un atentado terrorista.

Perdí 3hs de mi vida pero al menos generé una buena cantidad de serotonina. Alto cague de risa con los comentarios/memes. La indignación sobre la especulación y banalización que hizo Infobae con la info del atentado se la dejo a fliares de victimas y a entidades como AMIA y DAIA https://t.co/n7shXg9FoP — uD83DuDDA4 (@AnkBeirrich) July 28, 2022

Se juzgó también la óptica periodística: "La primicia era una réplica ampliada de la primicia del New York Times de la semana pasada, corregida y reinterpretada..." se leyó en redes.

El atentado a la Embajada de Israel:

El ataque terrorista a la Embajada de Israel en Argentina sucedió el martes 17 de marzo de 1992 y causó 22 muertos y 242 heridos. El ataque destruyó completamente la sede de la embajada y del consulado, ubicadas en los números 910 y 916 de la calle Arroyo de la ciudad de Buenos Aires. El atentado fue investigado por la Corte Suprema de Justicia, sin identificar ningún sospechoso y sin que hasta 2022 se haya elevado la causa a juicio.

El atentado se relaciona cronológicamente con otros atentados terroristas contemporáneos, como el atentado a la AMIA el 18 de julio de 1994 también en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas -en 2015 se inició el juicio oral contra varios exfuncionarios y dirigentes comunitarios-, y el atentado del 4 de noviembre de 1995 en el que el primer ministro de Israel Isaac Rabin fuera asesinado en Tel Aviv por un terrorista judío de extrema derecha.

En 2022 una investigación del Mossad desligó a Irán de actuar con agentes operativos en los ataques contra la AMIA y la embajada, e identificó a los terroristas que integraron el grupo.