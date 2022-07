Qué piensa Julio Iglesias sobre la catarata de memes

Julio Iglesias es parte de la cultura de memes de Internet. La imagen del artista español apareció, en tono humorístico, replicado en Twitter en miles de ocasiones para hacer referencia al séptimo mes del año.

Invitado al programa PH, Podemos hablar, Juan Alberto Mateyko, amigo del músico, pasó al frente para hablar de sus amigos famosos. Fue ahí cuando Andy Kusnetzoff quiso saber específicamente si Julio Iglesias estaba enterado de los memes que hacen con su nombre.

“He hablado con él”, anunció el conductor de La movida del verano. Y el resto de los invitados quisieron saber más. Ante la atenta mirada de Agustina Kämpfer, Lourdes Sánchez, Ruggero Pasquarelli y Martín Tetaz, contó cómo se toma el tema el intérprete.

"Siempre hablo con Julio. Se divierte mucho con los memes", afirmó el conductor en el ciclo de Telefe.

“He hablado con Terry, que es la mano derecha de Julio, y me dijo 'a él le divierten muchísimo esto y espera a que sea julio en Argentina'. Todo el mundo lo arroba a Julio en Twitter", comentó Mateyko.

Si bien Julio Iglesias, no es un usuario activo de las redes sociales, contó que “de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa”. Además, afirmó que le parecen “muy simpáticos” y que en muchas ocasiones él mismo los usa.