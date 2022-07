Polémica: Senadora hizo twerking para pedir votos

Tiara Mack, miembro del Senado de Rhode Island (EE.UU) desde 2021 como representante del Partido Demócrata, desató la polémica con la publicación de un video que se viralizó. A través del mismo, en Tik Tok, hizo twerking y pidió votos. Por supuesto, llovieron críticas de sectores – principalmente – conversadores. También hubo personas que la felicitaron.

Mack de 28 años, es activista por la comunidad LGBTIQ+, vocal en la defensa de los derechos de las mujeres y de las personas afrodescendientes.

Por las críticas del video publicado el 4 de julio, no se quedó callada y respondió: “Todos ustedes necesitan recordar que los políticos son personas, no están obligados a comportarse como ustedes quieren, están obligados a hacer su trabajo. No quiero escuchar tus quejas sobre cómo las mujeres no son respetadas en este país, después de esta publicación”.