"No me abraces porque tengo olor": emocionante gesto de un joven

En las últimas horas se viralizó un video en el que se ve como un joven ayuda a una persona en situación de calle, lo contiene y emociona a todos. Las imágenes las captó una mujer que estaba en un bar y se conmovió con lo que estaba pasando.

Todo aconteció en Buenos Aires, en calle Callao y Alvear, en pleno Recoleta. Marcos contó que José no quiso aceptarle dinero. “Me lo quería rechazar porque era mucha plata, 500 pesos, no me los aceptaba, hasta que en un momento me dijo ‘¿qué puedo hacer por vos, qué necesitas?´. “‘Que levantes la cabeza y que sigas caminando, luchándola como todos los argentinos’”, le respondió el joven.

“Era la primera vez que lo veía a José y lo vi cargando las bolsas con la espalda muy inclinada. ‘Lo que pasa es que estoy muy cansado’, me dijo, y se quebró. En ese momento Marcos lo abrazó, pero el hombre se resistió. “Me dijo ‘estoy sucio, tengo olor’”, precisó el joven, quien aseguró que nunca le importó el dinero, ni nada material, sino el simple hecho de tener “un gesto de humanidad”.