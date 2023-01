Los estrenados más esperados, en el cine, para este 2023

El 2023 para ir al cine promete mucho. Ya de por sí en el país arrancamos con la noticia del Globo de Oro para Argentina, 1985 y nos empezamos a entusiasmar con el Óscar (¿se viene la tercera estrella?). Además, este año se empieza a rodar la película de Los Simuladores. Pero, ¿qué cosas se nos vienen para ir a las salas durante el año? Aquí, dejamos una lista con lo más esperado.

BABYLON

Este 19 de enero podremos disfrutar en las salas la nueva película del director de La La Land, ambientada en el Hollywood de los excesivos 20’ y con un reparto liderado por Brad Pitt y Margot Robbie. Ojalá nos briden de nuevo un espectáculo como el del Lobo de Wall Street.

THE FABELMANS

Steven Spielberg. Y no hace falta escribir más nada. 26 de enero en salas argentinas.

TÁR

Cate Blanchett Ganó el Premio a Mejor Actriz en Venecia con esta película. Y con eso creemos que ya está todo dicho sobre lo que puede prometer esta entrega en una sala de cine. El 9 de febrero la tendremos disponible para deleitarnos con una de las mejores actrices del mundo hollywoodense.

THE SON

¿Se acuerdan de El Padre, la película sobre el alzheimer con la que Anthony Hopkins ganó su último Óscar? Bueno, Florian Zeller juntó Jackman y Laura Dern para otro drama familiar. 16 de febrero en cines argentinos.

RENFIELD

¿Es Nicolas Cage un buen actor que hace malas películas o un excelente actor que hace pésimas películas? El interrogante que se plantea en la serie Community se le suma una nueva arista con esta entrega: esta vez con el actor haciendo de Drácula. Estará llegando el 6 de abril al país.

BEAU IS AFRAID

Uno de los primeros trailers del año es sobre la nueva película del director de Midsommar y Heredity, Ari Aster. Mezclando nuevamente drama y terror, esta vez el aclamado cineasta nos trae una historia protagonizada por Joaquín Phoenix. ¿Será este un nueva actuación tan aplaudida como las de Her y The Master? Tal vez lo sepamos en abril de este año.

BARBIE

El año pasado nos encontramos con el teaser de lo que va a ser la nueva película de Greta Gerwig protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. Si bien, la dirección, actuación y una hermosa corrección de color y fotografía son las premisas más grandes, cuesta imaginar la historia que narrará el film. En Argentina, el estreno está estimado para el 20 de julio.

Además de esta, otras adaptaciones que se esperan para este año son el de La Sirenita el 25 de mayo de 2023 y el de Wonka (protagonizada por la estrella de Call me by your name, Timothée Chalamet) para mediados de diciembre.

OPPENHEIMER

Christopher Nolan y Cillian Murphy se vuelven a juntar en la pantalla de un cine. ¿Será otra película con final indescifrable como El origen? El 20 de julio lo sabremos.

Por último, este año se espera la continuidad de las sagas Ant-Man y la Avispa: Quantumania, Creed III, Scream 6, Guardianes de la galaxia 3, Indiana Jones 5, Dune 2, John Wick 4 (por dios, que no muera ningún perro), Rápidos y Furiosos X (por dios, que sea la última) y la precuela de Los juegos del hambre.