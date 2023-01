The Last of Us, la serie del momento, tendrá segunda temporada

The Last of Us, uno de los mejores juegos de Play Station y que HBO decidió adaptar el juego a una serie, generó la gran aprobación del público y de fanáticos alrededor de todo el mundo. La producción tuvo su resultado esperado: 4,7 millones de espectadores en el primer episodio estrenado el 16 de enero y la plataforma confirmó que habrá segunda parte.

The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax. pic.twitter.com/FQNG6vhk1d — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 27, 2023

"Después de lograr esta primera temporada inolvidable, no puedo esperar para ver a este equipo eclipsarse nuevamente con la segunda temporada”, dijo Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO. En redes, también confirmaron la noticia y los fanes estallaron.

The Last of Us se emite todos los domingos a la noche (23 horas de argentina) y en el segundo episodio logró 5,7 millones de espectadores, exactamente un millón más que el primer capítulo.

La reconocida página Rotten Tomatoes, que se dedica a analizar series y películas, informó que la producción de HBO tiene una puntuación de 97% por parte de la crítica y 96% por parte de la audiencia. La serie tiene 9 episodios y el último se emitirá el 12 de marzo.

The Las of Us cuenta la historia de un hombre que atraviesa un mundo apocalíptico, después de que un hongo llamado Cordyceps, infecte a los humanos, y que luego, se conviertan en zombis agresivos.