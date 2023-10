¿Quiénes son las únicas dos herederas de la fortuna de Steve Jobs?

Steve Jobs ha sido el hombre y el nombre de la innovación tecnológica de los últimos 30 años. El magnate fallecido en 2011 por un cáncer de páncreas dejó un legado cultural y empresarial inconmensurable, si solo enumeramos a las marcas Apple y Pixar que él mismo fundó.



El individuo que, entre otros hitos, llegó a ser el mayor accionista individual de The Walt Disney Company, partió de este mundo cuando su patrimonio ascendía a 10.200 millones de dólares. No obstante, su incalculable fortuna fue destinada a solo dos personas, si tenemos en cuenta que Jobs tuvo cuatro hijos, tres en su matrimonio con Laurene Powell Jobs.



En el último testamento, el creador y fundador de Apple dejó la totalidad de sus bienes en nombre de Laurene, su esposa desde 1991 y su compañera en el meteórico ascenso en el mundo tecnológico y empresarial. Se supo que sus tres hijos Reed Paul, Eve y Erin no fueron mencionados, pero sí figuró Lisa Brennan: fue la primera hija de Steve Jobs previo a su matrimonio con Laurene Powell, y trascendió que ella tuvo que lidiar durante muchos años con la negativa de su padre a reconocerla como propia.

Lisa Brennan junto a su padre Steve.



Durante su matrimonio con Jobs, la formación en ciencias políticas y el máster en negocios en la Universidad de Stanford forjaron a Laurene como toda una mano derecha del magnate: en el medio creó su propia empresa de alimentación saludable e hizo inversiones para apoyar proyectos medioambientales. Hoy las acciones de Apple se multiplican por diez, mientras que la fortuna que Powell tiene hoy es de 14 mil millones de dólares, 3800 millones más que cuando la recibió.

Asimismo, el deseo filántropo del fundador de Apple sobre su interminable capital implicó que su esposa destinara parte de esa herencia a causas contra la desigualdad de oportunidades y el cambio climático: “No me interesa construir sobre el legado de una herencia y Steve tampoco. Si vivo lo suficiente, se terminará conmigo”, mencionó Laurene en 2022.



Recordemos que el propio Steve Jobs fue uno de los pocos multimillonarios que sorprendieron al contar públicamente que no quería que sus hijos Reed Paul, Eve y Erin tuvieran el privilegio de su herencia, y que buscaba criarlos en un ambiente modesto y con una “relación saludable” con el dinero. De esta manera, la excepción a la regla la aplicó con su primera hija Lisa Brennan, que actualmente tiene 45 años de edad y nació de una relación que el magnate tuvo en el colegio secundario.

La decisión de Steve Jobs de poner a su primogénita en la herencia junto a Laurene Powell nació de una recomposición que el empresario trató de generar con ella, puesto que negó su paternidad durante años. Luego de aceptar y reconocer a su hija que hoy es escritora, quiso compensarla por esa cruda decisión previa. Sin embargo, no es que el resto de los hijos de Jobs cayeron en destinos difíciles de vivir, puesto que estudiaron y siguieron caminos profesionales: Reed Jobs es médico oncólogo, Erin Jobs es arquitecta y diseñadora y Eve Jobs tiene un título en Ciencias y Tecnologías, pero se dedica al modelaje y a la equitación.