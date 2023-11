El último concierto de la historia de Kiss: cuándo es y por dónde se puede ver

La legendaria banda Kiss se despide de los escenarios para siempre, en el último recital de su gira "End of the Road" el próximo 2 de diciembre: así, sin más, el conjunto liderado por Gene Simmons cuelga los instrumentos. Si bien la gira de despedida de la banda neoyorquina comenzó en el año 2019, la pandemia hizo que se dilatara el adiós y se reanudó en el 2021, llegando a por Sudamérica, Europa, Asia y Oceanía.

Como no podía ser de otra manera, el último show que Kiss dará en su historia se realizará en el Madison Square Garden de New York, y se transmitirá a través de la plataforma PPV.com y en otras operadoras satelitales para Estados Unidos y Canadá. En tanto, en el resto del mundo el acceso a la transmisión del show costará 15 dólares.

La banda fundada por el bajista Gene Simmons, el baterista Peter Criss y el guitarrista Paul Stanley fue dando cuenta de su retiro a lo largo de los años, aunque justamente el último de los fundadores no dio a la banda por muerta: “Kiss es como un ejército o un equipo deportivo. Cuando el jugador más valioso deja de jugar o se retira, el equipo no se rinde. En un campo de batalla, un ejército, cuando pierde soldados, no agita la bandera blanca. Alguien más agarra el arma y sigue adelante. Así que, de una forma u otra, creo que siempre habrá unos Kiss”, dijo Stanley.