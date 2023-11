Pedro Pascal, en conversaciones para protagonizar el reinicio de "Los 4 Fantásticos" de Marvel

El destacado actor Pedro Pascal, reconocido por su papel en "The Mandalorian" y "The Last of Us", podría sumarse al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) como Reed Richards en el tan esperado reinicio de "Los 4 Fantásticos". Aunque aún no se ha finalizado el acuerdo y las negociaciones están sujetas al apretado calendario de Pascal, su eventual participación representaría un giro significativo para la película, programada para su estreno el 2 de mayo de 2025 como parte de la fase 5 del MCU.

Marvel adquirió los derechos de la franquicia en 2019 tras la compra de 21st Century Fox por parte de Disney, abriendo la puerta a una nueva interpretación de la Primera Familia de Marvel, creada por Stan Lee y Jack Kirby. Si bien el papel de Reed Richards, también conocido como Mr. Fantástico, fue interpretado anteriormente por Ioan Gruffudd y Miles Teller, la participación de Pascal aportaría una nueva perspectiva a este icónico personaje.

El reinicio, dirigido por Matt Shakman y actualmente en preproducción en Pinewood Studios en Inglaterra, se enfrenta a la tarea de asignar otros roles clave, como Mujer Invisible, Antorcha Humana y La Cosa. El productor Kevin Feige supervisará este proyecto, que marca una etapa emocionante para "Los 4 Fantásticos" en la era post-adquisición por parte de Disney en 2019. Aunque quedan detalles por confirmar, el posible ingreso de Pedro Pascal promete añadir un nuevo y emocionante capítulo a la historia cinematográfica de estos emblemáticos superhéroes.