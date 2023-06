Casi pierde un ojo: usó pegamento pensando que eran gotas

Jennifer Eversole, es madre estadounidense y conocida por compartir contenido casi diario sobre sus días, en TikTok. En esa plataforma, se viralizó uno de sus videos donde contó que casi pierde el ojo por una distracción. Sucede que se confundió y se puso pegamento para uñas en los ojos, pensando que eran gotas. Por el hecho, aconsejó a sus seguidores tener “el mayor cuidado” a la hora de colocarse algún medicamento para evitar tragedias.

La mujer estaba buscando sus gotas para los ojos en el botiquín de su baño, donde las guarda normalmente, pero en un descuido tomó el frasco que correspondía al pegamento de uñas. Sin prestar atención, lo agarró y se puso una gota en su ojo izquierdo. Inmediatamente, el ardor indicaba que algo no estaba bien.

“Gané el premio a la persona más idiota”, se lamentó por lo sucedido. Además, contó que después de ponerse el producto en su ojo, sintió un “ardor muy fuerte y caliente”, lo que hizo que lo cierre de inmediato y provocó que sus parpados se peguen. Sin dudarlo, se dirigió al centro de salud más cercano y fue atendida por los profesionales.

“No me afectó mucho el globo ocular. Y tal vez no me habría pegado los ojos si no los hubiera cerrado, pero yo no sé qué hubiera pasado. Podría haber sido peor”, confesó y agregó que según los médicos “está curando bien”.