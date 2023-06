Insólito: un robot debutó como director de orquesta

En un evento en Seúl, un robot fabricado en Corea del Sur hizo su debut como director de orquesta, impresionando a la audiencia con su actuación impecable. "EveR 6", un androide de 1,8 metros de altura, tomó el mando y dirigió a más de 60 músicos de la Orquesta Nacional de Corea del Sur, quienes interpretaban una variedad de instrumentos tradicionales.

La habilidad de "EveR 6" para coordinar y guiar a los músicos demostró los avances significativos en el campo de la robótica y la inteligencia artificial. Su actuación cautivó al público presente, quienes quedaron maravillados por la precisión y la expresión musical del androide.

Ever 6, en acción.

Durante el concierto organizado en el Teatro Nacional de Corea, "EveR 6" demostró su capacidad para guiar a los intérpretes tanto de manera autónoma como en colaboración con un director humano. Durante aproximadamente media hora, el androide sorprendió a los más de 950 asistentes al evento con su talento y habilidad para dirigir a los músicos.