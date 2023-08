Un día como hoy fallecía Brian Epstein "el quinto Beatle"

Hace 56 años en este día, fallecía Brian Epstein, el mánager que descubrió a los Beatles. Su muerte, ocurrida el 27 de agosto de 1967, fue el resultado de una sobredosis accidental de brandy y barbitúricos. Mientras tanto, los cuatro de Liverpool se encontraban en Bangor, al norte de Gales, inmersos en las enseñanzas del Maharishi Mahesh Yogi.

Los cuatro de Liverpool posan junto al Maharishi Mahesh Yogi.

Aunque su padre había fallecido apenas seis semanas atrás, Brian Epstein aparentaba estar de buen ánimo en esos días. El último encuentro con los Beatles tuvo lugar el miércoles 23 de agosto, cuando los visitó en los estudios Chappell. Coincidentemente, Paul McCartney estaba grabando "Your Mother Should Know", la última canción de la película "Magical Mystery Tour".

Los medios más importantes se hacían eco del deceso.

Sabiendo de que los Beatles emprendían un viaje de fin de semana a Gales con el Maharishi, Brian Epstein quedó excluido debido a su preferencia por las celebraciones judías ortodoxas. Sin embargo, optó por organizar su propia "escapada". Disfrutaba de la tranquilidad de su casa en Warbleton, Sussex, llamada Kingsley Hill, y extendió una invitación a sus amigos más cercanos para pasar esos días.

En la lista de invitados estaban su asistente Peter Brown y Geoffrey Ellis, el ejecutivo principal de su compañía NEMS. Brian había contratado a unos cuatro jóvenes para acompañarle. Sin embargo, se inquietó cuando no llegaron durante al atardecer. Esta ansiedad lo llevó a enojarse y, en Bentley descapotable, regresó a Londres. Irónicamente, los cuatro jóvenes que había contratado llegaron a Kingsley Hill apenas minutos después de su partida.

Epstein junto a The Beatles en una gira promocional.

Al día siguiente, su amigo Peter Brown lo contactó en su residencia de Chapel Street, la mansión en Belgravia donde los Beatles habían presentado "Sgt. Pepper's". Según relata Brown, Brian parecía estar bajo la influencia de sustancias. Intentó persuadirlo para que volviera a la casa de campo, pero Epstein respondió que prefería comer, revisar su correspondencia y ver el programa de televisión "Juke Box Jury", algo similar a "La Voz", para poner en contexto.

Brian contaba con una pareja de sirvientes españoles, Antonio y María. A pesar de su limitado inglés, el mediodía del domingo 27 de agosto se tornó angustiante para ellos. Al no obtener respuesta tras llamar y golpear en la puerta de la habitación de Brian, comenzaron a preocuparse. Aunque sabían que Epstein había llegado el viernes por la tarde, no tuvieron noticias suyas en todo el sábado. En ese momento, llamaron a Peter Brown y al doctor John Galway. Al irrumpir en la habitación derribando la puerta, se encontraron con la triste noticia: el "quinto Beatle" había fallecido.

La mansión en Belgravia, lugar donde Epstein perdió la vida.

Peter Brown realizó una exhaustiva limpieza de la residencia para eliminar cualquier rastro de sustancias sospechosas. Su objetivo era asegurarse de que, en caso de que la policía llegara, no encontraran pruebas de drogas o pastillas comprometedoras.

Después de la investigación policial, el detective a cargo concluyó que la muerte de Brian Epstein había sido causada por la ingestión de seis pastillas de Carbitral, un potente barbitúrico. Aunque esa cantidad no habría sido suficiente por sí sola para causar su fallecimiento, cuando se combinó con una gran cantidad de alcohol, se volvió letal.

En un libro posterior sobre Epstein, Peter Brown afirmó haber encontrado una nota de suicidio en la que Epstein expresaba sentirse abrumado mentalmente por su vida. Sin embargo, más tarde retractó esta afirmación, indicando que la nota en cuestión no era la que Brian había escrito el día de su muerte, sino otra que había redactado con anterioridad.

Peter Brown, el asistente personal de Epstein.

Vida y obra de Epstein

Brian Epstein se sintió abrumado mentalmente debido a la proximidad del vencimiento del contrato de los Beatles en septiembre. Al prever que los miembros de la banda no renovarían, se vio en una encrucijada. Las tensiones aumentaron porque Paul McCartney se oponía a continuar con Epstein, argumentando que había permitido a Dick James (creador del sello Northern Songs), obtener un 40% de los derechos de las canciones de Lennon y McCartney sin mérito alguno. Estas presiones y preocupaciones afectaron su bienestar emocional.

Además, los Beatles recibían escasas regalías de la EMI debido a los malos contratos gestionados por Brian. Incluso, los derechos de marketing fueron cedidos a un comerciante estadounidense por una suma ínfima.

En enero, el australiano Robert Stigwood, conocido por manejar los negocios de Eric Clapton y los Bee Gees, intentó adentrarse en el mundo de los Beatles al ofrecer medio millón de libras esterlinas. Brian aceptó y Stigwood se involucró en la organización NEMS de Epstein.

NEMS Shop, la disquería de Epstein.

No solo eran problemas financieros. Brian lidiaba con una constante depresión, abusaba de anfetaminas y perdía grandes sumas de dinero en el juego, especialmente en el juego de cartas "chemin de fer" en el Casino o Club Clermont, donde los famosos hermanos Kray, líderes de la mafia inglesa en aquel momento, también jugaban.

De la mano de Epstein, The Beatles conquistaron EEUU

Peter Brown temía que los Kray pudieran amenazarlo debido a sus deudas de juego. Además, Brian estaba involucrado en escándalos por su homosexualidad, incluyendo relaciones con delincuentes y proxenetas de jóvenes. En esa época, ser homosexual aún era delito en Inglaterra y estaba castigado con prisión, lo que aumentaba el riesgo de problemas con la ley. Tristemente, un mes después de su muerte, la ley cambiaría.