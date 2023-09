El impactante video de Messi hablando en un perfecto inglés

Lionel Messi nos tiene acostumbrados a dejarnos a todos boquiabiertos con sus hazañas, pero ciertamente no nos esperábamos la última que se viralizó en las últimas horas en las redes sociales: ¡hablar en inglés!

Como todos sabemos, Messi es el genio máximo del fútbol, pero cuando se trata de hablar otros idiomas, él mismo se encarga de advertir que solo habla en castellano. Cuando Leo acababa de llegar a las filas del PSG, en agosto de 2021, brindó una entrevista en la que revelo por qué no habla el inglés: "Llevo un año y medio con inglés, aprendiendo. La verdad es que entiendo bastante, pero hablar…", comentó. El verdadero motivo es que todavía no domina este idioma y prefiere no abordarlo hasta no hacerlo. Es por eso que este fenómeno reciente dejó a todo el mundo preguntándose si era real o no.

Lo que aprendió inglés Messi en un mes es increíble

pic.twitter.com/Vi8i4FCwA4 — Santi uD83CuDDE6uD83CuDDF7?????? (@SantiBarbarotta) September 11, 2023

Resulta que la explicación detrás de este acto de habla sorprendente es tan tecnológica como graciosa. El secreto detrás de este "Messi políglota" es una inteligencia artificial llamada HeyGen, que tiene la habilidad de doblar cualquier video en el idioma que elijas, ¡manteniendo la voz original de la persona!

Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Messi realmente se convirtió en políglota de la noche a la mañana? ¡Claro que no! HeyGen es la verdadera estrella aquí. Esta IA mágica puede tomar un video de Messi hablando en español y transformarlo en un video de Messi hablando en inglés, manteniendo la voz y la sincronización labial intactas.

¿Qué es HeyGen?

HeyGen es una plataforma basada en Inteligencia Artificial que se enfoca en la generación automatizada de videos. A través de algoritmos avanzados de aprendizaje profundo y técnicas de procesamiento de lenguaje natural, HeyGen es capaz de crear contenido visual impresionante sin la intervención humana directa.

Esto abre un nuevo mundo de posibilidades para creadores de contenido, empresas y profesionales que buscan producir videos de alta calidad de manera más eficiente y rápida.

El uso de HeyGen es sorprendentemente sencillo y eficiente. Los usuarios pueden acceder a la plataforma a través de una interfaz amigable y, una vez dentro, tienen la opción de elegir entre diversos estilos y tipos de videos. Pueden ser videos promocionales, anuncios, presentaciones, tutoriales, entre otros. Luego, los usuarios proporcionan el texto o guión que desean que se convierta en el contenido visual deseado.

HeyGen procesa el texto y utiliza sus avanzados algoritmos de IA para generar un video que se adapte a las preferencias del usuario. Desde animaciones cautivadoras hasta voces en off generadas por IA, el resultado final es un video listo para compartir en cuestión de minutos. Esto ahorra incontables horas de producción y edición, liberando tiempo valioso para los creadores de contenido para enfocarse en aspectos más estratégicos de su trabajo.