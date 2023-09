Messi viaja a Bolivia, pero no fue confirmado como títular

El entrador no dio los 11, pero dijo que Messi viaja a La Paz. .

Previo a viajar a Bolivia, para jugar la segunda fecha de las Eliminatorias sudamericanas, Lionel Scaloni habló en conferencia de Prensa donde no confirmó el equipo, aunque sostuvo que será similar al que superó a Ecuador, y confirmó que el capitán Lionel Messi viajará con la delegación, aunque no lo con confirmó entre los 11. “Que viaje es positivo, si no estaría para jugar, le diríamos que vuelva a su club”.

En la charla habitual del DT Campeón del Mundo previo al choque ante Bolivia, Lionel Scaloni despejó algunas dudas que estaban dando vuelta dentro del mundo de la selección. Confirmó que Messi como “Cuti” Romero están a disposición como todo el plantel, y ambos viajarán a La Paz.

Por otro lado, aseguró que el equipo no tendrá muchas variación con respecto al triunfo de la primera fecha: “El equipo será parecido al que jugó con Ecuador, estamos contentos con el rendimiento. La altura tiene sus condiciones, los cambios son igual o más importantes que el inicial, asique en principio esperamos hasta mañana. Alguna modificación vamos a tener”.

“Messi viaja, hoy entrenó diferenciado, está en condiciones y todavía faltan 2 días del partido, tomaremos la decisión mañana si juega o no. No hay inconvenientes en el plantel de cara al martes. Que viaje es positivo, si no estaría para jugar, le diríamos que vuelva a su club “dijo Scaloni.

Además, calificó al rival como un buen seleccionado, y que es distinta la situación con respecto a la goleada sufrida en Brasil, ya que ahora será en la altura: “Bolivia es un buen equipo, el entrenador está haciendo un trabajo interesante de jugar siempre con el mismo equipo. No es lo mismo jugar en Brasil a que jueguen en su casa, sabemos que es un buen equipo y con eso ya tenemos un parámetro”.

El probable 11 de Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez, y Ángel Di maría o Nicolás González

Por último, hizo un pequeño análisis de la primera fecha de la Eliminatorios; “Vimos un nivel muy parejo, todas las selecciones dan pelea, con más cupos todos tienen posibilidades, las diferencias que se sacan son mínimas y parejas, habla muy bien de las eliminatorias”.

El martes se disputará la segunda fecha, Bolivia vs Argentina abrirán la jornada desde las 17hs, luego: Ecuador vs Uruguay 18hs, Venezuela ante Paraguay a las 19hs, Chile Recibe a Colombia 22.30hs, y cerrará Perú recibiendo a Ecuador a las 23hs.