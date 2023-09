Messi: "Hay que pensar siempre en lo que viene"

Iniciaron las eliminatorios sudamericanas rumbo a Estados Unidos, Canadá- México con triunfo de Argentina por 1-0 ante Ecuador con un golazo de Messi. El Capitán de la selección dijo que “este grupo no se va a relajar más allá de lo que logró, que es algo histórico y extraordinario”.

“Va a haber partidos duros como este, derrotas seguramente, pero tenemos que estar con la cabeza sobre los pies" dijo Messi luego del triunfo ante Ecuador, duro equipo que seguramente será protagonista dentro de las eliminatorias "vienen demostrando que tienen muy buenos jugadores, que son fuertes físicamente y tienen claro lo que hacen".

Después de mucho tiempo, Messi salió del campo de juego, “estaba un poco cansado”, agregando además que "Seguramente no sea la última vez que empiece a salir durante los partidos, pero me sentí muy bien. Fue un partido difícil de jugar, muy físico, muy duro, pero me sentí muy bien", dijo.

“Hay que pensar siempre en lo que viene, Tenemos que ser conscientes que disfrutamos muchísimo de todo esto, pero lo que hicimos ya pasó. Hay que mirar hacia adelante. Está buenísimo cada vez que venimos y vivirlo de esta manera… Sabemos que cada partido tenemos que dar el 100 para sacarlo adelante, si bajamos un poquito, nos pasan por arriba”.

Con el tanto de la primera fecha, Lionel Messi alcanzó a Luis Suárez como máximos goleadores históricos de las Eliminatorias, ambos con 29 tantos. "Es un placer estar ahí los dos, con lo que significan las Eliminatorias. Que estamos los dos ahí es algo muy lindo para los dos".

El martes desde las 17hs, Argentina visitará a Bolivia por la segunda fecha de las Eliminatorios, la duda estará en el conformado del equipo, y si el 10 estará en la altura de la Paz.