Mafalda llega a Disney con su nueva serie

Llega a las plataformas de streaming una serie fascinante dirigida por Lorena Muñoz, la misma detrás de éxitos como "Gilda, no me arrepiento de este amor" y "El Potro, lo mejor del amor". Esta vez, la productora nos sumerge en un viaje único hacia los orígenes y la esencia de uno de los íconos más destacados de la cultura nacional e internacional. Se trata de "Releyendo: Mafalda", la nueva serie que revelará el misterio de la legendaria historieta creada por el genio detrás de la pluma, Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido mundialmente como "Quino".

Nominada como Mejor Documental en el prestigioso Festival Canneseries de su sexta edición, celebrada del 14 al 19 de abril de 2023, "Releyendo: Mafalda" está lista para su preestreno el 24 de septiembre a las 20:00 en Argentina a través del canal National Geographic. Posteriormente, cada domingo se estrenarán nuevos episodios. A partir del 27 de septiembre, esta imperdible serie estará disponible en su totalidad en Disney+ y Star+ .

Mafalda, el entrañable personaje de historieta, ha cautivado los corazones de personas de todo el mundo. La serie no solo nos adentrará en la vida de Quino, un visionario adelantado a su tiempo, sino que también ofrecerá entrevistas exclusivas con historiadores, editores, amigos y familiares del genio detrás de la pluma. Su historieta es parte de la cultura global como un verdadero clásico.

Esta serie documental de cuatro episodios, cada uno con una duración de 30 minutos, develará las primeras ediciones de la historieta, sus numerosas traducciones a diferentes idiomas, sus versiones a color y las animaciones que dieron vida a Mafalda de formas nunca antes vistas. "Releyendo: Mafalda" nos sumerge en el legado de un ícono cultural y en la genialidad de su creador.