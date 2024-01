Lo salvaron, colgado de un helicóptero, a 4 mil metros de altura

La Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza le salvó la vida este lunes 29 a un andinista chileno, en el Parque Provincial Aconcagua, en el Cerro Tres Hermanos Central que limita con Chile, tras engancharlo con una eslinga desde un helicóptero a 4 mil metros de altura, informó el Ministerio de Seguridad provincial.



El principal héroe del salvataje fue el auxiliar segundo Fabricio Corro, miembro de la Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio en Montaña (Upram), quien fue descendido desde el helicóptero mediante una cuerda hasta donde estaba el militar chileno Rodolfo Ferrada Pérez, el andinista en problemas. Allí, le colocó un arnés, y de esa manera, lograron rescatarlo.

La travesía comenzó cerca del mediodía del domingo, cuando se alertó al Centro Estratégico Operacional (CEO) desde la central de emergencia de Garmín (inreach) que dos andinistas estaban "enriscados" (no podían descender) cerca de la cumbre del Cerro Tres Hermanos Central, en la Quebrada de Matienzo.



Este cerro, de 4.751 metros sobre el nivel del mar, se encuentra en la zona del Cerro Cristo Redentor, y su escalada se puede realizar desde el lado argentino, por Las Cuevas, o desde Chile, por el Centro de Esquí El Portillo.



El compañero de Rodolfo Ferrada Pérez logró descender por el lado chileno del cerro, pero éste quedó "enriscado" del lado argentino.



De inmediato se dio inicio a la actividad de búsqueda y rescate con el trabajo de unas 8 personas, entre la Patrulla de Rescate, Guardaparques, el helicóptero de la empresa Helicopters (que cumple misión rescatista en el Cerro Aconcagua) y personal del servicio médico.



En un primer vuelo no fueron detectados a los andinistas en riesgo, por lo que el helicóptero descendió en la laguna del Potrero Escondido para entrevistar a otros andinistas, quienes no tenían habían observado a nadie en emergencia.



Cerca de las 18 se retomó el rastrillaje aéreo donde el andinista fue avistado, pero el lugar donde se encontraba era de imposible acceso para que la patrulla pueda llegar de manera terrestre. Evaluando la situación, el piloto determinó que la única opción de rescate era sacar a la persona colgando de la eslinga.



Con valentía y coraje, el auxiliar segundo Fabricio Corro de la Patrulla de Rescate se ofreció como voluntario para tan difícil misión, y fue transportado hoy por el helicóptero, colgando de la eslinga con equipo de rescate y botiquín de emergencia hasta el lugar en que se encontraba el andinista.



Al verificar que el hombre en emergencia no estaba herido, preparó los arneses de transporte para engancharse nuevamente a la aeronave junto al deportista, que estaba a unos 4.124 metros de altura, y finalmente tras una maniobra por demás intrépida y arriesgada, logró rescatar al andinista chileno.