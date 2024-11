Arraial do Cabo: el paraíso brasileño para los amantes de la playa

Se acerca fin de año y con él las ganas de irse de vacaciones. Arraial Do Cabo, conocida como “el caribe brasileño”, es una buena opción para viajar este verano.

Esta joya turística está ubicada a 163 kilómetros de Río de Janeiro y a sólo 27 kilómetros de Buzios, dos ciudades de las más populares en Brasil. Aunque se puede visitar todo el año, en verano es temporada alta por lo que suele haber mucha gente y los precios pueden ser más elevados. Primavera y otoño pueden ser una buena opción para los que prefieren un ambiente más tranquilo.

Arrial do Cabo, un lugar imperdible en Brasil

Con playas de arena blanca y agua cristalina, Arraial seduce a turistas de todo el mundo, en especial a los argentinos por la cercanía entre países. Pero hay un detalle, el agua no siempre es cálida por lo que este dato podría espantar a algún viajero friolento. Esto se da por un fenómeno llamado resurgencia, el cual provoca corrientes que provienen de las aguas profundas del Atlántico Sur.

¿Cómo llegar a Arraial Do Cabo?

Desde Neuquén se tiene que llegar hasta Buenos Aires y desde ahí, lo más conveniente es tomar un vuelo hasta Río de Janeiro. Una vez en Río se puede alquilar un auto, el viaje dura 3 horas aproximadamente. Otra opción es ir hasta la Rodoviaria y tomar un bus que sale cada hora.

Los vuelos Buenos Aires – Río de Janeiro sin escalas para enero se pueden conseguir desde $930.000 por adulto ida y vuelta.

¿Dónde hospedarse?

Arraial Do Cabo cuenta con varias opciones de hospedaje, desde posadas hasta hoteles frente a la playa. La elección va a depender de las preferencias y bolsillos de los viajeros.

¿Qué hacer en Arraial Do Cabo?

Además de disfrutar de las extensas playas de arena blanca, una de las actividades más populares es el buceo. Las aguas transparentes hacen que se puedan ver peces de colores, tortugas, rayas, caballitos de mar y más. Las agencias ofrecen una experiencia completa en la que se puede nadar hasta diez metros de profundidad acompañados de un guía.

Las mejores playas de Arraial Do Cabo

Praia do Farol: se considera una de las diez mejores playas de Brasil por su arena blanca y aguas transparentes y solo se puede acceder en barco. Se encuentra en la Ilha do Farol, dentro de una reserva natural por lo que solo se puede permanecer en la playa por 30 minutos y no se pueden llevar comidas ni bebidas.

As Prainhas do Pontal Do Atalaia: otra de las playas preferidas por turistas en Arraial Do Cabo. Se puede acceder en el mismo barco que te lleva a Ilha do Farol, llegar caminando (son aproximadamente 45 minutos) o en auto. Una de las particularidades de esta playa es que entre las 16 y 17 horas el sol se esconde tras el morro por lo que la playa queda bajo la sombra.

Praia do Forno: es una pequeña playa ubicada en una bahía y es una de las más elegidas porque tiene todo: arena blanca, agua turquesa y transparente (y más cálida que en el resto de las playas), pececitos de colores y vistas increíbles. Se puede llegar caminando ya que se encuentra a solo 20 minutos del puerto o se puede tomar un baro-taxi.

En el lugar se pueden alquilar kayaks, tablas de stand-up-paddle y snorkel.

Praia Grande: es la playa más extensa de Arraial do Cabo, llega hasta la ciudad de Cabo Frío con sus 40 kilómetros de extensión pero el agua es una de las más frías de toda la península.

Por último, para quienes practican surf, Praia Brava es una buena opción. Se encuentra al sur de Arraial Do Cabo y el mar es más frío y agitado, lo que lo hace ideal para la práctica de este deporte.