Falla global de WhatsApp, Instagram y Facebook

Meta, la empresa matriz de plataformas como WhatsApp, Instagram y Facebook, declaró en su cuenta de X (antes Twitter) que reconoce la caída global que están enfrentando sus plataformas. “Somos conscientes de que un problema técnico está afectando la capacidad de algunos usuarios para acceder a nuestras aplicaciones”, señalaron.

Asimismo, dijeron que estaban revisando las causas para que sus servicios vuelvan a la normalidad. “Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente”.

De acuerdo con DownDetector, el envío de mensajes y recepción de los mismos son los errores que más han afectado a los usuarios.

En dicha plataforma dedicada al reporte de fallos, usuarios en Argentina han comentado que: “El envío de mensajes tiene falla aleatoria, algunos llegan a ciertos contactos, otros no y así. En Instagram, subes fotos, pero no se cargan; en la web no se pueden ver mensajes, etc”.

Otros señalan que WhatsApp “no manda ni recibe mensajes, dice verifique su internet. Pero todas las demás aplicaciones funcionan normalmente”.