Una mujer lleva 40 días viviendo en un aeropuerto

“Cada noche que pasa es más difícil poder dormir, poder descansar”, expresa Duliana Sánchez Pereira, una joven venezolana que lleva 40 días viviendo en el aeropuerto, una historia que ha capturado la atención de numerosas personas en Lima, Perú.

Después de lo que originalmente era un viaje de vacaciones a Europa, esta mujer se ve forzada a pasar sus noches en las bancas de la zona de embarque internacional del Aeropuerto Jorge Chávez en Lima. Lo que debería haber sido una experiencia placentera se ha convertido en una verdadera pesadilla.

La mujer, de 28 años, compartió con medios de comunicación las condiciones difíciles en las que se encuentra viviendo dentro del aeropuerto. Esto se debe a que mientras estaba en Pisa, Italia, fue víctima de un robo en el que le sustrajeron sus documentos, incluyendo el permiso de residencia en Perú. A pesar de que pudo reportar el robo y obtener un nuevo pasaporte, al regresar el mes pasado, las autoridades peruanas le negaron la entrada al país argumentando que su documento de identidad estaba "vencido".

“Me dicen que no me pueden permitir el ingreso porque el carnet estaba vencido; yo les explico que fue algo de fuerza mayor, les muestro la denuncia, mis pasajes ida y vuelta y les comento que he vivido cinco años aquí, en Lima”, dijo la mujer.

En un último esfuerzo, la venezolana solicitó un permiso como refugiada, el cual también fue rechazado y actualmente se encuentra en proceso de apelación.

"Estar sola, dormir en las bancas, y padecer dolores musculares, de cabeza y estómago", compartió la mujer en una entrevista con el programa "Primer Impacto" de Univisión. “Para mi aseo personal, le comentó a la persona que me custodia y le digo que quiero bañarme y me llevan hasta allá”, confesó la venezolana en entrevista con el medio estadounidense.

"Con relación a la situación de la ciudadana venezolana Duiliana Sánchez Pereira, se le denegó el ingreso al Perú por no tener visa; además, su permiso temporal de permanencia no se encuentra vigente. Ella permanece por voluntad propia en el área de tránsito internacional del Jorge Chávez, sin estar retenida y desacatando la notificación de inadmisión expedida por Migraciones el 31 de enero de 2024", dice el comunicado de la autoridad migratoria.

“La Superintendencia Nacional de Migraciones exhorta a cumplir y respetar los requisitos de entrada al país establecidos por el Estado peruano, como lo hacen miles de extranjeros que a diario ingresan por los puestos de control, con la finalidad de evitar situaciones como la mencionada”, detalla el documento.

En los últimos 12 meses, el Instituto de Migraciones informó que se le negó la entrada a Perú a más de 660 extranjeros de distintas nacionalidades a través del Puesto de Control Migratorio del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esta medida se debe a la falta de visa, un requisito establecido por el Estado peruano para ciertos países por motivos de reciprocidad y seguridad, en estricto cumplimiento de la ley.