¿OVNIS en Neuquén?: el insólito diálogo entre un piloto y el control

Se viralizó un audio de un piloto de Aerolíneas Argentinas informando a la torre de control sobre luces en movimiento constante durante el vuelo AR1652 en Neuquén. Se especula sobre la posibilidad de un OVNI.

"Le hago una consulta señorita, en el radial 090 de Neuquén, diría que a nivel 450, nivel 500, ¿ustedes ven unos luces que se están moviendo todo el tiempo? Parece que fueran dos tránsitos, son como cuatro luces que están en movimiento, pero están altos", le preguntó el piloto a la persona con quien mantenía diálogo de la torre de control.

No señor, desde mi posición no tengo nada y no tengo tránsito reportado en la zona", le respondió la operadora.

"Tomé café, nada más, te juro", dijo el piloto, insinuando que no se trató de una "alucinación" causado por estupefacientes o sustancias psicoactivas.

Desde la torre de control informaron al piloto que el aeródromo de Roca estaba cerca, pero que no debería haber tráfico a esa altitud. El piloto aclaró que lo que veían estaba a una altura superior a la de su vuelo. Se le ofreció al piloto solicitar un cambio de rumbo sin problemas.